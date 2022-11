Ella es Ivannia Abigail, la cajera del Oxxo que enloquece y divierte con videos para TikTok

Al parecer la famosa cadena de minitiendas de autoservicio conocidas como Oxxo se han vuelto populares, pero no por los precios que manejan, sino por las personas que laboran en ellas. En este caso, las cajeras que se han atrevido a hacerse videos y fotografías en sus retos muertos no supieron el éxito que alcanzarían con sus publicaciones en sus respectivas redes sociales. En este caso, la primera en volverse viral fue Judith Sánchez, chica originaria de Nuevo León que no dudó en exponer sus encantos al mundo. Desde entonces han seguido su camino con evidente éxito.

Ivannia Abigail es otra joven que decidió probar suerte a través de TikTok. Sin soltar su clásico uniforme rojo con detalles en amarillo, la chica hace divertidos videos donde expone alguna de las calamidades que atraviesa desde el mostrador o cuando acomoda la mercancía en sus diferentes anaqueles. De igual manera, ejecuta uno que otro baile al puro estilo de reguetón como hacen los jóvenes de su edad.

Ivannia Abigail se suma al equipo de chicas de Oxxo

Aunque son miles las trabajadoras pocas son las que se han popularizado con ayuda de las redes sociales. Además de la bailarina que apareció en el video de Poncho de Nigris también están Alex Silva, quien ha sido comparada con la modelo Hailey Bieber, y Lizbeth Castro famosa por sus bailes detrás del mostrador. Otra chica que llamó la atención fue Ana Carolina, que aunque ya no trabaja en la famosa tienda, es una afamada cosplayer y gamer.

En el caso de Ivannia Abigail, quien se ve que le echa muchas ganas al trabajo, se da sus tiempos para divertirse en compañía de la que parece ser una de sus compañeras. Ya sea bailando o realizando algún acto de doblaje, siempre encuentra la manera de divertirse en un lugar donde en ocasiones los clientes resultan ser personas muy groseras. De igual manera, también hacen mofa de la famosa caja inservible la cual parece estar presente en todas las sucursales.

La joven, dueña de la cuenta @ivannia.abigail, no ha escrito cuál es su lugar de origen, edad y lo que se encuentra haciendo además de trabajar en una tienda de Oxxo. Sin embargo, tiene un buen alcance en TikTok, pues cerca de 200 mil seguidores están atentos a todas sus publicaciones. ¿Será que se convierta en un nuevo fenómeno?

