El juego del Calamar, ¿qué ha sido de los actores de la primera temporada?

Hoyeon Jung - Jugadora 67

Hoyeon Jung, también recordada por interpretar a la jugadora 67 quien había escapado del régimen norcoreano, probablemente es quien obtuvo mayor reconocimiento internacional, de hecho ella ya había trabajado en el extranjero con marcas de lujo, pues inició su carrera como modelo.

Después de triunfar en Squid Game, llegaron oportunidades para ella como su aparición en la miniserie Desprecio de Apple TV, también apareció en la película The Governesses. En 2022 formó parte del video musical "Out of Time" del cantante The Weeknd, tuvo un cameo en el K-Drama "Nugget de Pollo" y actuó en los videos musicales 'Cool With You' y 'Get Up' del grupo de K-Pop NewJeans, además de seguir colaborando con marcas de moda.