Mingle Song, la canción viral de Squid Game 2 que nadie puede dejar de escuchar

A horas de que termine el 2024, "Squid Game" se posicionó como la serie con el estreno más grande en la historia de Netflix, además de ser la número uno en todos los países donde está disponible la plataforma de streaming. Desde su estreno, las redes sociales han viralizado personajes, escenas y las canciones que aparecen a lo largo de la segunda temporada.

Personajes como la jugadora 120, la actuación de Gong Yoo y "Thanos" interpretado por T.O.P han sido tendencia a lo largo del fin de semana. Y, aunque el "El Juego del Calamar" se tardó tres años en estrenar la segunda parte, el mortal juego ha sido todo un fenómeno a nivel mundial.

Desde la primera entrega, la canción "Jugaremos muévete luz verde" fue viral, también se produjo un reality show que recreaba los juegos de la serie. Y, aunque la secuela apenas lleva unos días de estreno, Squid Game ya confirmó su tercera temporada para el 2025, siendo la parte final de la historia.

Y, como en toda serie o película la banda sonora de "Squid Game 2" también ha sido todo un éxito, incluso hay idols y cantantes que participan en el cast del drama coreano.

¿Qué dice la canción "Mingle Game Song" que aparece en El juego del Calamar 2?

A menos de una semana, Squid Game 2 ya generó nuevos memes y tendencias en redes sociales. En TikTok, por ejemplo, los fans han realizado ediciones de video con canciones que aparecen en la serie, la mayoría basados en clásicos juegos infantiles, incluso hay un éxito de Frank Sinatra, "Fly me to the moon" cuya versión moderna aparece en la serie.

Con la nueva temporada, la canción "Mingle Song Game" ha protagonizado los memes de Squid Game 2, la melodía aparece en el juego del carrusel, donde deben formar grupos y esconderse en una de las habitaciones del juego. Muchos usuarios aseguran que no se pueden sacar la tonada de la cabeza.

En español, la letra de "Mingle Song" habla sobre bailar y girar en círculos, en el juego tradicional coreano es algo parecido a las sillas, donde tienen que alcanzar un lugar disponible en cuanto termine de sonar, pero la variante también es abrazarse en grupos. En Squid Game consiste en hacer equipos según el número indicado por los organizadores, quien quede fuera, termina muerto.

Sigue leyendo:

¡De K-Pop al Juego del Calamar! Los idols que aparecen en la segunda temporada, ¿los conocías?

Actor de Squid Game 2 es cancelado por la polémica FOTO que compartió en redes sociales