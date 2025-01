Huéspedes de Airbnb fueron acosados por un fantasma y exigieron su rembolso, el CEO intervino

Una de las plataformas para hospedarse si no reservaste con tiempo de anticipación es Airbnb, debido a que son bastante accesibles y cómodas para quedarse por un corto tiempo; sin embargo, no todo lo que se observa en la plataforma y lo que se lee en las opiniones suele se totalmente cierto, ya que existen quejas o narran situaciones que no son del todo agradables durante su estancia, tal como pasó con una pareja vivió lo inimaginable al alojarse en una vivienda con un huésped no deseado.

Lo más difícil que una persona pudiera enfrentar al rentar una vivienda en esta plataforma, es encontrarla en buen estado y que el espacio esté limpio, situación que en la mayoría de los casos no hay problema.

No obstante, fue el fundador de la plataforma Brian Chesky, quien reveló una de las situaciones más insólitas y extrañas que sucedió con una vivienda que alquilaron.

Huéspedes exigen rembolso por hospedarse con un fantasma

El fantasma se llamaba Stanley y el arrendador presume que es amigable Foto: Especial

El CEO de la plataforma fundada en 2008 reveló que uno de sus usuarios exigió el reembolso del servicio de atención a clientes, debido a que la casa en la que se hospedaron, el usuario acusó de que estaba embrujada, y se alojaba un ente humano dentro de ella.

"Un caso en particular del alquiler de un Airbnb destacó", dijo Chesky, quien detalló que todos los días reciben millones de llamadas de los clientes escuchando sus historias y experiencias dentro de los inmuebles.

De acuerdo con el fundador de la plataforma, un inquilino se puso en contacto con el equipo de atención al cliente para exigir un reembolso total de su estadía; el motivo que el usuario afirmó que la casa estaba embrujada y había un fantasma.

Fue así que los trabajadores de Airbnb se pusieron en contacto con el dueño de la vivienda para obtener una aclaración por la queja interpuesta por el arrendatario, a lo que el hombre no desmintió la queja de usuario y afirmó que había la presencia de un fantasma en su propiedad.

La casa fue rentada sabiendo que había un fantasma dentro de ella Foto: Especial

El CEO relató que el anfitrión explicó que se trabaja de un fantasma amistado de nombre Stanley, y que incluso, el hombre aparece mencionado en la descripción del anuncio. Ante esto, el equipo revisó el anuncio y descubrieron que Stanley se encontraba dentro de la descripción, como consecuencia, la empresa se comunicó con el afectado e hicieron el señalamiento de que en la descripción mencionaba a Stanley antes de reservar el inmueble.

El fantasma Stanley acosó a los huéspedes

Tras señalarles lo dicho en la descripción, los huéspedes admitieron que sabían de la presencia de un fantasma llamado Stanley, motivo por el que lo rentaron; sin embargo, un detalle los incomodó:

"Sabíamos de Stanley, pero Stanley no está acosando", relató el CEO de Airbnb

Brian señaló que no hay un manual para atender situaciones paranormales, ante ello, reconoció que la empresa no tiene protocolos preestablecidos para resolver algún conflicto que esté relacionado con fenómenos paranormales, ya sea con algún fantasma o algún objeto que esté poseído.

