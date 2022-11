El boxeador Ezequiel Matthysse defiende a Messi y reta al “Canelo” Álvarez a una pelea en Las Vegas

Ezequiel Matthysse se sumó a la polémica que desató Saúl “Canelo” Álvarez en redes sociales tras amenazar a Lionel Messi por supuestamente patear la playera de la Selección Nacional tras el encuentro entre Argentina y México en Qatar, pues el boxeador argentino desafió al pugilista mexicano a una pelea de 12 rounds en Las Vegas.

El pasado fin de semana el campeón mexicano compartió furioso un mensaje en su cuenta de Twitter con el que lanza una advertencia al astro argentino, esto luego de que se hiciera viral un video en que se ve como habría pateado la playera tricolor que estaba tirada en el piso de los vestidores: “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre”.

Los comentarios no se hicieron esperar y entre los famosos que defendieron a “La Pulga” destaca Ezequiel Matthysse, quien en su cuenta de Instagram compartió un clip con el que reta al “Canelo” a una pelea de 12 rounds en Las Vegas. Hasta el momento el boxeador tapatío no ha respondido al desafío, aunque se espera que suceda pronto debido a la rapidez con la que ha defendido su postura en redes sociales.

“¡Qué onda Canelo, Canelón! ¿Qué onda con Messi? Mira que el que se mete con Messi saltamos todos los argentinos. Ojo, perro. Si alguna salta, va a saltar mi bandeja, guarda, guacho, eh. Con Messi, no. Todo bien con el saludo que me mandaste una vuelta, pero con Messi, no”, señala el llamado "Niño terrible", quien actualmente pelea en la división de peso mediano y tiene un récord oficial de ocho victorias, cuatro por nocaut, y una derrota.

Ezequiel Matthysse reta a "Canelo" Álvarez para defender a Messi. Foto: IG @ezequielmatthysse

Salen en defensa de Messi

Hasta el momento Lionel Messi ni la albiceleste han dado declaraciones sobre el video que circula en redes sociales y que logró enfurecer a Saúl “Canelo” Álvarez; sin embargo, tanto fanáticos como periodistas, conductores y jugadores salieron en su defensa y señalaron que se trató de un malentendido.

Entre los primeros en hablar al respecto está el periodista deportivo David Faitelson, quien logró molestar aún más al boxeador mexicano al responder al mensaje en que señala que el pleito no es con Argentina: “Sí, y nosotros le pedimos a Dios que no nos los vuelva a poner enfrente en una cancha de futbol. ¿Ahora te sientes el defensor de la patria? No te queda, ‘Canelo’, el traje de payaso. Eres un boxeador serio, sigue así”.

A Faitelson se sumó el exfutbolista Sergio ‘Kun’ Agüero, quien no dudó en defender a su amigo al señalar que se trataba de un error y que fue un movimiento para sacarse su zapato: “Señor ‘Canelo’ no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”.

