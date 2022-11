Extensiones y multicontactos corrientes: 5 marcas que pueden quemar tus aparatos eléctricos | Buen Fin

Durante las compras de este Buen Fin 2022 no olvides que las extensiones eléctricas y las barras multicontacto son útiles cuando un contacto no queda cerca del aparato que se desea conectar o bien, no es suficiente para conectar más de dos aparatos al mismo tiempo, esto puede generar que al comprar una extensión o multicontacto corrientes de mala calidad dañes o quemes tus aparatos electrónicos. Un estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detalló que productos son de mala calidad y considera que no se debería comprar.

El estudio de la Profeco analizó decenas de extensiones y multicontactos que están en vitrinas de tiendas de autoservicio a mano de cualquier consumidor y si no son bien verificadas pueden afectar tus electrodomésticos permanentemente. La Profeco explicó que sobrepasar la cantidad de corriente eléctrica que una extensión o una barra multicontacto permiten utilizar puede provocar un corto circuito, existiendo el riesgo de un incendio. Al tratarse de aparatos que conducen corrientes eléctricas de magnitud considerable, es importante que las extensiones y las barras multicontacto cumplan con todas las pruebas de seguridad, de no ser así te ponen en riesgo a ti y a tu familia.

Es importante comparar extensiones de calidad. Foto: @freepik

Buen Fin: 3 marcas de maquillaje barato que no debes comprar aunque tengan descuento

Pantallas baratas y buenas que debes comprar si están en oferta y promoción | Buen Fin 2022

¡Ten cuidado! 5 marcas de extensiones y multicontactos corrientes

Adir.

Daimax.

Home Line Hogar.

Osmi.

Sanelec.

Foto: Profeco

Un cable tiene en su interior alambres (hilos) de cobre por los que pasa la corriente eléctrica. Según el número de alambres es la capacidad del cable para conducir la máxima corriente que declara. Por lo anterior, es necesario no exceder la máxima corriente que soporta una extensión o barra multicontacto, ya que esto puede provocar un sobrecalentamiento o corto circuito, existiendo el riesgo de un incendio.

Foto: Profeco

¡Ojo! Multicontactos que se sobrecalientan

En estas marcas el cable tiene menos hilos de cobre que los que necesita para conducir la máxima corriente declarada. Esto puede provocar un corto circuito o un incendio.

Foto: Profeco

USO CORRECTO de una extensión y multicontacto

Es importante hacer un cálculo aproximado del consumo de corriente eléctrica que les planeas conectar para no sobrecargarse y evitar un corto circuito. Este cálculo lo puedes hacer checando en las etiquetas de tus aparatos el consumo de corriente eléctrica que requieren y sumándole. Si la potencia está en Watts, dividela entre 127 (tensión en Volts). Esto te dará un aproximado de la corriente que consumirás. Así podrás adquirir tu producto sin limitarte en su capacidad. Notas: Nunca conectes un refrigerador o lavadora a una extensión. • Si vas a conectar un horno de microondas a una extensión tiene que ser a una de uso rudo y de, al menos, 20 A de capacidad y sin otro aparato conectado, lo mismo con una plancha de vapor. CONSUMO CONSUMO Computadora Cafetera para café expreso Licuadora Capacidad Capacidad TV LED de 43 pulgadas 0.8 A 1.5 A 10 A 10 A ES SEGURO NO ES SEGURO 2.3 A 11.5 A de las extensiones y barras

SIGUE LEYENDO:

Ropa corriente: 5 marcas de “mala calidad” que no debes comprar según Profeco | Buen Fin 2022

Mezcales que no tienen mezcal: 3 marcas que son caras y mienten, advierte Profeco

Atún enlatado: 3 marcas baratas que dañan la salud y tienen más soya que atún, alerta Profeco

Viagra corriente: 55 marcas que son un riesgo a la salud, advierte Cofepris

Cafeteras no pirata: 7 marcas que sí tienen buen precio y calidad, según Profeco

Chocolate corriente: 3 marcas que son un riesgo a la salud, advierte Profeco

Café con leche: ¿cómo daña al estómago mezclar estas bebidas?

Jamón: ¿por qué se pone baboso, hace daño comerlo así?

Jamón pirata: 5 marcas que dañan tu salud, según Profeco

Salchichas corrientes: 5 marcas que te hacen daño, según Profeco