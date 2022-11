Mujer denuncia acoso de trabajador de Parque Lindavista: "No estamos seguras"

Un nuevo caso de acoso en la Ciudad de México está causando indignación en las redes sociales después que una mujer se volvió viral en TikTok al contar su testimonio tras visitar el Parque Lindavista, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, pues mientras se encontraba de paseo con su hija un trabajador del lugar presuntamente le hizo comentarios morbosos y que atentan con la seguridad de las mujeres. Lamentablemente al buscar y pedir ayuda a los guardias de seguridad, la joven habría sido revictimizada y sin ayuda: "me siento expuesta", dijo.

En las últimas horas se volvió viral un video de la usuaria Ann Mendoza en el que aún con lágrimas en los ojos y desesperación ante lo ocurrido afirmó: "En Parque Lindavista no estamos seguras". De acuerdo con su descripción de los hechos, todo ocurrió cuando uno de los trabajadores de limpieza de la empresa Acua Pronto se le acercó para ofrecerle los servicios, algo a lo que la mujer, acompañada de su hija se negó en más de una ocasión ante la insistencia del trabajador. Sin embargo, fue en este momento en el que el hombre comenzó a lanzar comentarios que atentan contra el bienestar de las mujeres.

"Cuando le dije que no, yo estoy bajando a mi hija de la camioneta y dice que 'a las mujeres las matan porque ellas se exponen'. Obviamente hice como que no escuché", relató la víctima antes de declarar cómo fue acosada directamente por el hombre.

Tras el comentario, el empleado siguió insistiendo para realizarle algún servicio a su vehículo, pese a las negativas de la mujer, quien incluso trató de escabullirse explicando que no traía dinero en efectivo. "Pues me pasas con tarjeta y le dije: 'No traigo'. Y me dice: 'Pues me paga con canicas o con lo que quieras' y me morboseó por completo; amigos, vengo con un pants, con la sudadera e insistió", recordó la víctima.

Al buscar ayuda de los de seguridad, Ann Mendoza se habría encontrado con problemas para recibir apoyo y cuando finalmente le dieron la atención, los miembros de seguridad de Parque Lindavista se habrían negado a darle el nombre del trabajador que presuntamente la acosó; mientras que en la intervención de otra mujer, también parte del staff de seguridad, la joven fue revictimizada.

"Se acerca una mujer, según a darme la ayuda y me dijo que como mujeres hay que entender que los hombres están en una guerra con nosotros".

La mujer señaló sentirse expuesta ante su agresor, quien no sólo conoce el vehículo en el que ella y su hija viajaban, sino también las placas y su nombre. "Él me vio a mí, yo quería hacer la declaración nada más y el otro joven cometió el error de decirle qué era lo que había pasado. Yo no me siento segura, no es posible que no haya seguridad; están aquí haciendo nada".

Más adelante en su denuncia por acoso, la mujer explicó que llegó su papá a brindar apoyo y acompañado de una patrulla; sin embargo, las autoridades también explicaron que de la plaza "él como agresor no iba a salir". La joven aún en un estado alterado detalló que tanto su agresor como otras personas estaban "riéndose" y expresó su molestia ya que "lo están protegiendo más a él que a mí".

"La vez pasada que yo vine les dijimos que no limpiaran y le echaron miados al carro. Entonces creo que es importante que sepan que aquí en Parque Lindavista no estamos seguras", concluyó.

Usuarios denuncian malos tratos de empleados

Luego que el video se volvió viral, miles de personas dejaron sus comentarios de apoyo a la mujer; mientras que algunos más hicieron reclamos ante el equipo de limpieza que se encuentra en el estacionamiento del Parque Lindavista, quienes presuntamente tienen conductas agresivas y violentas con los automovilistas.

"A mi cuñado le dijeron que si quería los servicios y se enojaron. Le rayaron todo el coche y la plaza no se hizo cargo sólo porque no quisieron que lavaran su coche", "a mi novio le insistieron tanto (de una forma agresiva) que aceptó que lavaran el carro y cuando iba a pagar nos querían cobrar el doble" y "ahí (Parque Lindavista) y en Encuentro Fortuna son así todos los que lavan los carros. Aunque digas que no quieres, lo hacen y te amenazan si no pagas y más a las mujeres", son algunos de los testimonios que se leen en la publicación.

SIGUE LEYENDO

Critican a influencer por someterse a dos cirugías para reducirse el pecho

Un niño de 6 años es discriminado por ir con las uñas pintadas a la escuela, la respuesta de su padre se hizo viral