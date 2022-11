Critican a influencer por someterse a dos cirugías para reducirse el pecho

Una influencer se volvió viral luego de revelar que se ha sometido a dos reducciones de pecho, tras su anunció, la joven tuvo que lidiar con los comentarios de la gente la ha tachado de "loca", ya que muchas chicas quieren operarse para tener más. Se trata de Nicol Concilo cuenta con 344 mil seguidores en TikTok, a quienes les cuenta detalles de su vida constantemente, además de hablar de temas de estilo de vida y maquillaje.

La nacida en Nueva York admitió que nunca se sintió cómoda con el tamaño de su busto y recomendó encarecidamente una reducción a aquellas mujeres que se sintieran como ella. "Me he hecho dos reducciones de pecho, soy una especie de profesional. Soy una malvada certificada en el tema… Las dos veces escuché siempre 'oh, Dios mío, estás loca, la gente paga por tener ese aspecto… Pues adivina qué, yo no".

No le importan los malos comentarios

Nicol compartió que los comentarios de la gente son lo de menos, ya que lo importante es estar a gusto con tu cuerpo: "Si estás pensando en hacerte una reducción de pecho, te lo recomiendo al 110%... Desearía que se hablara más de ello en una etapa temprana de mi vida, quizás desde cuando tenía como 18 años y estar cómoda", dijo la influencer de 29 años.

Muchas seguidores de Nicol

Inspiradas por Nicol, muchas de sus seguidores aplaudieron que hablara del tema, porque les dio confianza para someterse al mismo procedimiento, además de que otras también dieron a conocer su experiencia tras haber pasado por lo mismo, "la mejor decisión que he tomado. Me quité cerca del 60% y nunca he sido más feliz", comentó.

Muchas de sus seguidores aplaudieron que hablara del tema. Foto: Especial.

¿Qué es la reducción de mamas?

De acuerdo con la Clínica Mayo, se utiliza para eliminar el exceso de grasa, tejido y piel de las mamas. La cirugía es para las mujeres que tienen mamas grandes y desean resolver problemas como los siguientes:

Dolor crónico de espalda, cuello y hombros que les hace tomar medicamentos para el dolor

Irritación o erupción cutánea crónica debajo de las mamas

Dolor en los nervios

Limitación de las actividades

Autoestima baja relacionada con el gran tamaño de sus mamas

Dificultad para encontrar sostenes y ropa adecuados

No se recomienda si tú:

Fumas

Tienes ciertos trastornos como diabetes o enfermedades cardíacas

Eres muy obesa

Quieres evitar tener cicatrices en las mamas

