VIDEO: De un puñetazo en la cara derriba al hombre que quiso asaltarlo

En redes sociales se ha viralizado un video en el que se ve cómo un sujeto mata de un puñetazo a un presunto ladrón. Los hechos habrían ocurrido el pasado 11 de octubre en Brasil. Se cree que el ahora fallecido estaba en un estado inconveniente, presumiblemente bajo el influjo del alcohol o enervantes, cuando se le acercó al joven para intentar robarlo, pero fue recibido con un golpe que le dio de lleno en la cara. En redes sociales esto generó mucho debate.

En el clip se ve cómo cae tendido el hombre, para luego no moverse. Quien soltó el derechazo lo revisa y busca armas entre sus ropas, para sacarle algo y luego guardarlo en su bolsillo derecho. Poco después, saca su teléfono y al parecer llama a la policía. Se cree que el criminal sufrió una contusión en la cabeza, la cual le provocó la muerte.

Discutieron en redes

Muchos aplaudieron lo que el joven hizo “en defensa propia”, pero otros más tienen dudas acerca de si el que murió de verdad era un criminal, unos cuantos más expusieron que el golpe por sí solo no le quitó la vida, sino que las sustancias que habría consumido tuvieron mucho que ver.

Algunos dudan de que haya sido un ladrón. Foto: Especial.

En las diferentes páginas donde se difundió el material se generó un intenso debate, el cual no se ha zanjado del todo porque las autoridades no han informado acerca de este hecho. No se sabe si el que agredió enfrentará un proceso ni qué pasó con el cuerpo del presunto ladrón. El video fue tomado por las cámaras de seguridad de un establecimiento.

En Colombia pasó algo similar

La semana pasada, en redes sociales se viralizó un video, en el cual se muestra la muerte de un delincuente a manos de un automovilista al cual intentaba robar en calles de la ciudad de Cali, Colombia. En las imágenes se puede apreciar cómo el conductor de una camioneta se encuentra estacionado en una calle poco concurrida.

SIGUE LEYENDO...

VIDEOS: en media hora y soltando balazos, un ladrón asaltó dos combis en la Lechería-Texcoco

Asesino en serie: arrestan a presunto homicida de California cuando “cazaba” nueva víctima