VIDEOS: en media hora y soltando balazos, un ladrón asaltó dos combis en la Lechería-Texcoco

A través de redes sociales se dio a conocer el momento de un asalto con violencia a pasajeros que circulaban a bordo de una unidad de transporte público sobre la carretera Texcoco-Lechería, a la altura de Ranchería, en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, en el video se puede ver como el asaltante saca y acciona un arma de fuego para amedrentar a los usuarios y así obtener sus pertenencias, provocando momentos de terror entre ellos.

En el video difundido por el reportero Osvaldo Muller a través de Twitter se puede ver a siete pasajeros que viajan en una combi que circulaba sobre la Termoeléctrica, el reloj marca las 21:04 horas del lunes 17 de octubre cuando un sujeto se sube a la unidad, este hombre resulta ser el asaltante, quien viste una sudadera color gris, jeans rotos y un cubrebocas. Hasta ese momento no parecía haber sospecha de que fuera a asaltar, se subió como cualquier otro pasajero.

Con la cabeza agachada, se dirige al único lugar disponible, el cual se encuentra enfrente de la puerta de la combi, luego voltea hacia el lado derecho, preparándose para cometer el ilícito, una vez más agacha la cabeza y con nerviosismo se frota las manos y las mueve en sus piernas, hasta que 19 segundos después de que ingresó al vehículo, inicia el asalto.

Dice algo para comenzar el asalto y sin más, dispara hacia el piso, lo cual asusta y alerta a los usuarios, posteriormente dice "todos los celulares en caliente", lo repito y amenaza con herirlos, por lo que todos los sacan y se los entregan inmediatamente. Debido al ángulo de la cámara no se alcanzan a ver a los cuatro usuarios que se encuentran al fondo del vehículo, sin embargo, es el mismo sujeto quien se dirige hacia ellos y les pide dichos aparatos.

"¡Celulares de allá atrás o les doy un verg*zo!" vuelve a advertir el ladrón y a los pocos segundos le pide al conductor que se detenga, mientras continúa exigiendo con groserías los celulares que faltan, los pasajeros se asustan y levantan las manos en señal de que ya no tienen algo más que darle, a lo que él les pide que bajen las manos. Una vez que se detiene la combi, le pide de al hombre que está en la puerta que se quite para poder salir.

El sujeto cometió dos asaltos la misma noche. | FOTO: Twitter @MullerMM24

El asaltante procede a bajarse, no sin antes amenazar de muerte al pasajero con el que intercambió lugar, pero cuando desciende y ve que la combi no avanza, le dispara a la puerta del copiloto, hiriendo al conductor, pero la bala no logró dañarlo, sin embargo, esto ocasionó que arrancara de inmediato, sin importar que la puerta en donde viajan los pasajeros iba completamente abierta. Finalmente, las víctimas se muestran confundidas por lo que acaba de suceder e interactúan entre ellos.

Dos asaltos en menos de una hora

El mismo reportero compartió el video de otro asalto cometido por el mismo asaltante, sólo que este segundo ilícito ocurrió a las 21:37 horas, es decir 33 minutos después y fue en el mismo tramo de la carretera Texcoco-Lechería, de acuerdo con Muller, el sujeto huyó con destino al fraccionamiento Guadalupana- La Venta.

En el clip se puede ver de nueva cuenta al mismo asaltante al interior de la unidad, en esta ocasión se le ve sentado al frente, una vez que el vehículo avanza, pasan algunos segundos y procede a sacar el arma pidiéndole al chofer que se orille, al no hacerle caso con el mismo modus operandi, dispara al suelo y pide los celulares de los pasajeros quienes se los dan rápidamente bajo amenazas e insultos. Uno de los pasajeros intentó darle también lo que parecía ser una cartera, sin embargo, el asaltante la rechazó.

