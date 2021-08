Laura G rompe en llanto, es la más odiada en "Quiero Cantar" de VLA y las redes responden

A lo largo de la participación de Laura G en el segmento "Quiero Cantar" del matutino Venga la Alegría, las críticas por parte de la audiencia no se han hecho esperar, pues además de que su talento de interpretación no es el esperado, su presencia también ha sido constantemente favorecida por parte de los jueces y de la producción. Horacio Villalobos ha sido constantemente señalado por parte de internautas que le reclaman no tener una postura profesional en la que se juzgue a Laura G como corresponde.

Sin embargo, durante la emisión de este jueves 12 de agosto, parece que la situación terminó por rebasar las capacidades de la conductora, quien rompió en llanto a la mitad de su presentación. Antes de que entrara a escena, Laura fue motivada por la mismo Rocío Banquells, quien le recomendó que se concentrara y que cantara en honor de su familia. Esto sensibilizó a Laura G, quien se colocó frente a las cámaras muy decidida.

Rocío Banquells y Laura G compartieron un emotivo momento. Foto: Twitter @VengaLaAlegría

¿Cómo fue su presentación?

Con micrófono en mano y una serie de elementos que complementaban la historia de su canción, Laura G apareció preparada para interpretar "Vida de Rico", el éxito de Camilo Echeverry. Enfundada en un abrigo de piel, una pulsera de perlas, lentes oscuros y un elegante chongo, Laura G comenzó a cantar para después desprenderse de su atuendo original y mostrar un outfit más sencillo, compuesto por un pantalón gris y una playera de algodón.

Antes de llegar al coro de la canción, mientras al fondo se proyectaban una serie de imágenes correspondientes a su vida personal (su boda, sus hijos, momentos especiales a lado de su familia, etc.), la conductora no pudo evitar contener el llanto. A pesar de que la melodía continuaba, la voz entrecortada de Laura G fue más que evidente no solo para la audiencia, sino también para sus compañeros de foro, quienes comenzaron a animarla para que pudiera terminar de interpretar la canción.

Las redes no perdonan

Ante la inesperada situación, los usuarios de plataformas digitales, especialmente de Twitter no dudaron ni un momento en compartir su opinión. Mientras que para algunas personas este llanto fue un drama completamente innecesario y ridículo, otras más optaron por agradecer el esfuerzo de Laura y recordarle que es una mujer tan querida como admirada por muchas personas en el país. Sin embargo, uno de los formatos que más circuló durante el mediodía de este jueves fueron los memes. Estos fueron algunos de los más populares:

Criticaron su forma de cantar. Foto: Twitter @yaz00028

Recordaron algunas de sus polémicas. Foto: Twitter

