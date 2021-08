Quiero Cantar de VLA causa polémica en el público, expresan descontento con MEMES

Como cada edición de Quiero cantar, el concurso de talento en Venga la Alegría ha dado de que hablar, especialmente en plataformas digitales como Twitter, donde la comunidad internauta no ha dudado en expresar su opinión con cada transmisión. Sin embargo, aunque algunas celebridades han sido admiradas por el público debido a sus excelentes interpretaciones, otras han sido fuertemente criticadas.

Quienes no se han librado de los reclamos por parte de la audiencia son los jueces, especialmente Horacio Villalobos, quien ha sido señalado por favorecer a sus amistades y no cumplir con la promesa de hacer una crítica profesional. En esta ocasión, por ejemplo, el conflicto se dio a partir de las interpretaciones de Anette Cuburu y Laura G, a quienes ha otorgado calificaciones aprobatorias a pesar de que "no saben cantar".

Las decisiones de Horacio Villalobos han sido criticadas. Foto: Twitter @little_redhair

¿Quiénes participaron hoy en Quiero Cantar?

En esta edición, celebridades como el chef Mariano, Capi Pérez, Lyn May, Annette Cuburu, Curvy, Miguel y "Las sobrevivientes", realizaron una interpretación que fue calificada por el mismo Horacio Villalobos, Mario Lafontaine, Rocío Banquells, Patricio Borghetti y, por supuesto, por el público de Venga la Alegría, el programa matutino en el que se realiza esta especie de concurso de canto.

A pesar de las críticas realizadas al programa durante las últimas emisiones, la audiencia continúa pendiente de la evolución protagonizada por sus celebridades favoritas. En esta ocasión, "Las sobrevivientes", el grupo conformado por Kristal Silva, Brissia y Natalia Alcocer fue acreedor a calificaciones perfectas gracias a un cover de la canción "Fuiste tú", interpretada originalmente por Ricardo Arjona y Gaby Moreno.

Se quejan a través de memes

A través del hashtag #CuandoQuieroCantar, el público decidió compartir las diferentes opiniones que les generaron no solo las acciones de Horacio Villalobos, sino también su opinión respecto al desempeño y crecimiento de todos los participantes. Aunque la molestia entre los televidentes fue evidente, como cada semana, la creatividad fue una constante para quienes decidieron expresarse en Twitter. Estos fueron algunos de los memes al respecto:

Utilizaron las reacciones del mismo elenco para describir sus emociones. Foto: Twitter @dgoponcee

Insinuaron que el programa está perdiendo interés. Foto: Twitter @Mr_MeMex_