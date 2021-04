Luis Miguel, la serie ¿Qué es real en el estreno de la segunda temporada en Netflix?

La segunda temporada de Luis Miguel, la serie, ya está por estrenarse este fin de semana en Netflix y los fans están más que ansiosos por saber qué pasó con Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel.

La primera temporada que trata de la vida de “El Sol” nos dejó con muchas dudas e incertidumbres sobre el rumbo que tomará el intérprete de “La Incondicional”, sin embargo, el nuevo tráiler nos ha dado algunas pistas de lo que podría pasar.

Esta nueva historia de Netflix abarcará la vida de Luis Miguel desde 1992 hasta 2009, aproximadamente, donde lo podremos ver como un artista ya consolidado, con grandes éxitos musicales y amores que marcaron la carrera del cantante mexicano.

Así que, para que te vayas haciendo una idea de lo que podrás ver en Luis Miguel, la serie, aquí te mencionamos algunos hechos reales de esta segunda temporada.

Dueto con Frank Sinatra

Luis Miguel cantó a dueto con Frank Sinatra el tema 'Come Fly With Me', de su disco "Duets II".

Incluso, el artista fue el único invitado latino a una fiesta privada de Sinatra en donde asistieron celebridades como Bono, Whoopi Goldberg, Sharon Stone, Robert De Niro, Tom Selleck, entre otros.

Muerte de Hugo López

Uno de los eventos desafortunados que narrará la serie es la muerte de su representante, Hugo López, interpretado por el actor César Bordón.

Hugo López murió de cáncer de colon el 30 de noviembre de 1993, a los 51 años de edad.

De acuerdo con la viuda de López, Lucía Miranda, la muerte de Hugo fue un golpe duro para el cantante.

Luis Miguel se reconcilia con su hija Michelle Salas

Entre 2008 y 2009 se difundieron en redes sociales unas fotografías en las que se mostraba una aparente reconciliación entre padre e hija.

A ambos se les empezó a ver paseando en yates o en viajes con amigos del cantante, sin embargo, se dice que actualmente, su relación no es de las mejores.

Luis Miguel, la serie, estrena su primer capítulo de la segunda temporada este 18 de abril en Netflix.

