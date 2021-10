Día de Muertos en Michoacán: ¿Cómo viven los pueblos purépechas esta celebración?

Estamos a tan solo unos días de vivir la que, quizás, es la celebración más importante y representativa de México a nivel mundial; se trata nada más y nada menos que del Día de Muertos, en el que miles de familias preparan ofrendas y altares para festejar por una noche, el regreso de sus familiares y seres queridos al plano terrenal.

Esta icónica fecha incluso ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por su peculiar manera de celebrar la muerte a través de fiestas, colores, comida y música durante la noche del primero de noviembre hasta llegar al día dos.

La tradición del Día de Muertos ha causado gran interés a nivel mundial gracias a su exposición en diferentes medios y por creadores que se dedican a llevar las costumbres de nuestro país hasta los ojos y oídos de locales y extranjeros, tal es el caso del youtuber Eduardo Hernández, mejor conocido como ‘Hernanditoz’, quien a través de sus videos, muestra el lado,muchas veces desconocido, de la manera en que se llevan a cabo estos festejos en algunos rincones de México, como los pueblos purépechas de Michoacán.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Hernanditoz reconoció que comenzó a realizar estos videos, pues considera que es importante que, como mexicanos, reconozcamos todas las culturas antiguas, sus tradiciones y costumbres para saber de dónde venimos y por qué se hacen.

‘Hay muchos creadores que se dedican a explorar lugares más turísticos y son muy interesantes, pero este tipo de videos los hago con el objetivo de descubrir cosas que, tal vez no son nuevos, pero tienen un valor importante para no dejar perder las tradiciones de los pueblos más tradicionales. Y aunque parezca que no, cada vez más gente se muestra interesado en ello, así se preservan las culturas’, comentó.

El Día de Muertos en Michoacán

Eduardo es oriundo de Colima, pero por cuestiones del destino -como é asegura-, la vida lo llevó a conocer a su esposa en un pueblo purépecha de Michoacán y desde ese momento, quedó impresionado por su cultura y tradiciones, lo cual lo llevó a comprar una cámara y registrar, a través de sus vivencias, cómo celebran bodas y otras fiestas; sin embargo, algo que lo ha maravillado es el Día de Muertos.

‘Hasta se me pone chinita la piel al pensar en esta celebración. Es algo indescriptible; considero que no es lo mismo vivir el Día de Muertos en un pueblo purépecha que en otros lados. A lo mejor en Oaxaca u otros lugares de México es igual de impactante, pero en Michoacán se vive diferente’, dijo emocionado.

Y es que Hernanditoz ha tenido la oportunidad de visitar rincones y pueblos como la isla de Janitzio en Páztcuaro, Michoacán, uno de los lugares más visitados entre el 1 y 2 de noviembre por mexicanos y extranjeros, pues sus monumentales ofrendas y tapetes hechos con flor de cempasúchil atrae a las multitudes para apreciar una verdadera fiesta.

‘Janitzio es quizás el lugar más representativo de todo México en el Día de Muertos. Los panteones básicamente se convierten en lugares de fiesta. La isla se alumbra con luz de veladoras y una gran devoción por todos los que acuden. Se vive al máximo y aunque desde el año pasado no se admiten turistas, sigue siendo impresionante’, aseguró.

Día de Muertos ante el mundo

Eduardo está consciente de que el Día de Muertos se ha convertido en un fenómeno global gracias a la exposición mediática del mismo; por ejemplo, con películas como Maclovia de 1948, el Libro de la Vida de 2014 y más recientemente Coco de Disney.

Ante esto, el youtuber recibe cientos de comentarios de extranjeros que agradecen este tipo de contenido y muestran su interés aprender más de la cultura mexicana, lo que empuja a Eduardo a seguir mostrándolo para dejar el nombre de México en lo más alto.

Si bien por ahora sus videos giran en torno a la vida, tradiciones y costumbres de los pueblos purépechas, Hernanditoz no quita el dedo del renglón para salir de Michoacán y explorar nuevos rincones lejos de él; Oaxaca, el Estado de México, Chiapas y otras entidades son las que quiere sumar a sus experiencias.

Si quieres conocer más sobre las tradiciones de los pueblos purépechas y la cultura de Michoacán te invitamos a que sigas a Hernanditoz en su canal de Youtube para que no te pierdas las maravillas que tiene nuestro país en cada uno de sus rincones.