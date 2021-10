David Páramo comparte el VIDEO de su DRAMÁTICO RESCATE tras chocar: ¡Dios los bendiga siempre!

David Páramo compartió el video donde fue rescatado por efectivos de la policía y transeúntes cuando chocó en su automóvil debido a que “el Padre del análisis superior” sufrió un aneurisma cerebral que llevó al periodista a quedar hospitalizado en terapia intensiva durante semanas.

El video fue compartido en Twitter y el mismo analista lo retomó dando un mensaje de agradecimiento a los uniformados y a la gente que lo ayudó tras el fuerte choque del que fue víctima junto a su hijo de cinco años.

“Se filtró este video que no había visto, pero me sirve para agradecer desde lo más profundo a las personas que me auxiliaron a mi y a mi hijo...sin ustedes hoy no estaría aquí ¡Dios lo bendiga siempre!”.