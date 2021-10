Así fue Paul Getty, el hombre más rico y avaro del mundo; inspiró el personaje del Sr. Burns en “Los Simpson”

Las historias de los hombres más ricos del mundo han acaparado las portadas de los periódicos y revistas, además de haber inspirado películas, demostrando que el dinero no compra la felicidad tal y como sucedió con Jean Paul Getty que además de ser multimillonario se ganó la fama de avaro y tacaño.

Paul Getty amasó su fortuna desde muy temprana edad y los 24 años consiguió su primer millón de dólares como un experto en petróleo. Fue en este tiempo en que su padre le quitó su herencia pues aseguraba que los hijos de ricos no deberían recibir dinero a una edad en la que ya pueden valerse por sí mismos, algo que él también hizo con sus propios hijos.

El hombre nació en una familia acomodada ya que su padre también era un magnate del petróleo, algo que le dio la oportunidad de estudiar Economía y Ciencias Políticas en Oxford, pero no le habría mostrado el valor verdadero de la familia.

Jean Paul Getty. Foto: Twitter @Gotitasdelalma

Y es que el hombre, cuya fortuna estaba valuada en 2 mil millones de dólares, habría dado la espalda a su familia cuando más lo necesitaban llevando a la tumba nada más que su fama de ser un sujeto avaro y tacaño con el fin único de incrementar su riqueza, al grado de que algunos han señalado que habría inspirado al personaje del Sr. Burns en “Los Simpson”.

Una de las escenas de su vida privada que es recordada por la prensa de ese año, es aquella en la que su hijo menor, Timmy, fue diagnosticado por un tumor cerebral a los seis años y aunque Paul Getty se dijo devastado por la noticia no dejó de criticar la manera en la que la madre del menor administraba los gastos de los médicos.

Su hijo murió a los 12 años, sin embargo, el día de su muerte se mostró más preocupado por el precio del Times que por el fallecimiento de su hijo.

Polémico secuestro de su nieto

Un momento más que marcó la vida de Jean Paul Getty fue el secuestro de su nieto John Paul Getty III cuando tenía 16 años, pues demostró una vez más el grado de tacañería que podía alcanzar pese a a su fortuna al negarse a ayudar a la familia para pagar el rescate.

“Tengo 14 nietos. Si pago un rescate, tendré 14 nietos secuestrados”, fue la respuesta de Paul Getty a la ayuda que le pidió su exnuera, la actriz Gail Harris, para poder pagar el rescate de 17 millones que habían pedido los secuestradores.

John Paul Getty III. Foto: Facebook

Getty III fue secuestrado el 10 de julio de 1973 mientras se encontraba en la Piazza Farnese, aunque en un inicio se pensaba que había fingido el rapto para obtener dinero de la fortuna de su abuelo, un mes después un diario en Roma recibió una oreja con un mensaje exigiendo se pagara el rescate.

Jean Paul Getty aceptó pagar el rescate de su nieto cuando éste bajó a 3 millones, pero únicamente 2,2 millones de dólares que era lo recomendado por sus contadores pues podría deducir de sus impuestos y el resto se lo prestó a su hijo -padre de Getty III-, pero bajo la condición de que se los pagara con el 4 por ciento de interés.

John Paul Getty III fue liberado el 15 de diciembre de 1973 y aunque trató de comunicarse con su abuelo para agradecerle nunca recibió la llamada. La policía detuvo a nueve personas involucradas en el rapto, algunas de ellas jefes de la mafia calabresa. La historia inspiró la cinta “Todo el dinero del mundo” y una larga lista de libros como "Painfully Rich: The Outrageous Fortunes and Misfortunes of the Heirs of J. Paul Getty" de John Pearson.

