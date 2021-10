Cartel de Santa: La historia de los integrantes de la agrupación que se convirtieron en asesinos

La agrupación Cartel de Santa, originaria de Santa Catarina, Nuevo León, se ha caracterizado por su ritmo de hip hop y escandalosas letras, mismas que han sido criticadas por ser agresivas y hasta misóginas. A pesar de su extraña popularidad, este conjunto ha llamado más la atención por los presuntos delitos de homicidio perpetrados por algunos de sus integrantes.

Apenas este viernes se dio a conocer que César Renato "N", mejor conocido como "El Millonario", fue detenido después de que se giró un orden de aprehensión por un supuesto homicidio calificado en el municipio de Apodaca, NL. Los hechos ocurrieron cerca de las 14:00 horas en la Plaza Comercial Citadina ubicada en la colonia Los Ébanos.

¿De qué se le acusa a "El Millonario"?

A César Renato "N" se le señala de se el presunto homicida de José Guadalupe Jiménez, un hombre de 29 años que fue encontrado sin vida el pasado 15 de julio del presente año en la colonia Residencial San Miguel. De acuerdo con los reportes, el cuerpo presentó huellas de violencia.

Las autoridades informaron que la víctima tenía un golpe contuso en la región cefálica; cuando encontraron el cuerpo ya no presentaba signos de vida.

"El Millonario" es sospechoso de un crimen cometido en julio (Foto: @millonario_bm)

Babo pisó la cárcel por homicidio

Eduardo Dávalos de Luna, mejor conocido como Babo, es el integrante más popular de todos los integrantes del Cartel de Santa, pues además de ser el líder, tener una fuerte personalidad y hasta quererse ligar a la youtuber Yuya, también se robó los reflectores cuando pisó la cárcel en el 2007.

El vocalista fue acusado de haber asesinado a uno de sus compañeros del grupo. En este caso, el argumento de De Luna fue que le disparó por accidente a Ulises Buenrostro y aunque su libertad pendió de un hilo, pues casi lo condenan a 40 años de prisión, logró salir en libertad al asegurar que todo se trató de un acto de defensa personal.

Todo comenzó con la rencilla que Babo tenía con el chofer del grupo, Juan Miguel Chávez. El cantante, de acuerdo con las autoridades, intentó ajustar cuentas con su rival en la colonia Aurora; sin embargo, el disparo le tocó al acompañante a quien identificaron como "Ulises".

Tras los hechos, en los que también resultó lesionado Chávez Pimentel, el artista se entregó a la Policía. El acto desconcertó al resto de los integrantes, quienes en ese momento desconocían cuál sería el destino de la agrupación.

Cartel de Santa y sus letras polémicas

Al puro estilo del rap gangster, Cartel de Santa ha sido fiel en el tipo de letras que le imprime a la mayoría de sus letras. Muchas de ellas están cargadas de misoginia, así como los actos que sólo permean en los grupos delictivos.

Una de las canciones que más polémicas levantó fue "Éxtasis" donde en el video se puede ver a una mujer que es raptada y posteriormente le cantan por turnos, mientras ella se encuentra amarrada, todo frente a un numeroso grupo de hombres.

"Soy adicto a la seducción

Me gusta hablarles bien sucio

Tu vato será mi socio

Soy un hombre de negocios

Mío, mío, tuyo, prestas

Va a gustarte y no te cuesta

Mejor que ni hagas preguntas

Porque no va a haber respuesta..."

