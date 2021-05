3 consejos de un joven que pasó de la pobreza a ser MILLONARIO; te sorprenderás

Tras la pandemia por Coronavirus, las personas suelen preguntarse más acerca de tips, rutinas y nuevos estilos de vida para cambiar radical o paulatinamente para su bien; uno de estos casos es acerca del dinero y cómo poder ser millonario o incluso, ahorrar.

Tal como sucede con el caso de Alfred Nickson, quien dedicó su carrera a educar a miles de afroamericans sobre la creación de riqueza; pasó de la asistencia social a millonario a los 25 años de edad.

Actualmente el experto en finanzas de tan sólo 28 años de edad, ha sido el mentor de más de 100 personas con ingresos de seis cifras; el famoso también ha compartido diversos tips financieros, los cuales han llegado alrededor del mundo.

"No puedes pegar un jonrón si no haces swing. Para mí, me puse en una posición no solo para batear, sino que también quería poner a la gente en una posición para ganar. Así que pongo a la gente en la base", declaró el famoso.