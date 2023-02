WhatsApp: al fin se podrán transcribir las notas de voz a texto, te damos todos los detalles

Sabemos que una de las formas más cómodas de comunicarse es a través de mensajes de voz y esto se debe a que evitamos la engorrosa tarea de escribir en el teclado de nuestro dispositivo móvil, de la PC o de la laptop. Sin embargo, se entiende que en muchas de estas conversaciones nos es imposible escuchar —de manera inmediata— la nota y aunque en Telegram hemos visto esta función en el paquete premium, WhatsApp lo podría estar trabajando para todos los usuarios sin excepción. Meta ha adelantado que la versión de prueba para iOS ya esta volviendo este sueño realidad y sabemos que una vez que sea calado por los usuarios de la edición beta, llegará más temprano que tarde a todos los internautas de la versión estándar.

WABetaInfo se dio cuenta de la nueva función porque le apareció un menú desplegable en el que la app detallaba las dos limitantes de la transcripción de audios. FOTO: Adobe Stocl

¿Cómo funcionará?

Aunque tenemos pocos detalles al respecto, la página especializada en la versión Beta de esta app de mensajería instantánea WABetaInfo, compartió que la edición para iOS 23.3.0.73 trabajará en la transcripción de notas de voz de manera "local". Esto significa que el dispositivo cargara un paquete de idiomas para que los audios no se compartan ni con la aplicación ni con Apple, esto con el fin de asegurar la privacidad de los usuarios. Y es que pocos recordarán que habíamos avistado esta interesante herramienta en septiembre del 2021, pero por razones desconocidas se interrumpió su operación y quedó rezagada. En esta ocasión podríamos ver como se revive esta ansiada función que revolucionaría la comunicación digital y le permitiría a todos los internautas de la plataforma manejar la transcripción sin necesidad de adquirir un plan premium.

WABetoInfo compartió una imagen donde podemos ver como la versión Beta de WhatsApp está desarrollando una pantalla de introducción para explicar cuándo la transcripción no está disponible. Nos adelantaron que cuando no se reconocen ciertas palabras de la nota de voz o si están en un idioma diferente al configurado en el celular, la plataforma no podrá transcribirla. Asimismo, destacaron que la nueva herramienta solo estará habilitada para los equipos móviles con la versión más reciente de iOS y no dieron fecha para cuándo lo podríamos ver en equipos con Android.

WABetaInfo detalló que con esta actualización en la versión beta para iOS también se arregla un error que los usuarios tenían con el envío de documentos. FOTO: WABetaInfo

Además, resaltaron que esta actualización también proporciona una solución para aquellos usuarios que experimentaban un problema al enviar documentos, solo debemos actualizar la plataforma a esta última versión para poder compartirlos nuevamente. Cabe destacar que la capacidad de transcribir notas de voz está en desarrollo y se lanzará en una actualización futura

