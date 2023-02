WhatsApp: te decimos de una vez por todas qué es el famoso 1437 que envían los jóvenes

La aplicación de mensajería instantánea más usada en el mundo ahora está llenándose de un extraño mensaje entre los jóvenes y se trata de un texto que trae los números 1437. ¿Esto qué quiere decir? De acuerdo con los adolescentes no es más que una cifra para manifestar su amor de diferente manera. Este código secreto tiene una traducción literal al inglés que denota la frase "I love you forever", que en español sería "Te amo por siempre". Quien diría que las nuevas funciones de la plataforma de comunicación más usada se verían desplazadas por algo tan sencillo como una extraña selección de dígitos numéricos. Recordemos que en la app de Meta ahora podemos conversar con nuestros contactos de una forma más dinámica gracias a las llamadas, videollamadas, gifs, stickers, notas de voz y emojis. Incluso tenemos la facilidad de mandar cualquier tipo de contenido multimedia que no supere los 16MB.

En China suelen usar los números "520", pero tiene la misma connotación amorosa.

¿Por qué 1437 significa "I love you forever"?

Te explicamos, específicamente, el número 1 es el “I” —que en español es equivalente el "yo"—, el número 4 es “Love” —o sea, amor—, el número 3 sustituye al “You” — que complementa la frase en español "yo te amo"— y el número 7 significa “Forever”, así es como se complementa el "Te amo por siempre". Ahora, cada que alguien te mande este número, sabrás que su mensaje significa una expresión de su amor. Aunque cabe aclarar que tiene sus variaciones, por ejemplo, si solo te manda el 143, le estaría cortando el "por siempre" y solo te estaría deciento "Te amo". Así que no te preocupes de recibir o ver este mensaje entre los jóvenes no es ningún código secreto que esconde un significado malicioso.

WhatsApp no es la única red donde se ha visto este mensaje

De acuerdo con las publicaciones y comentarios de las demás redes sociales, podemos ver el 1437 en otras plataformas además de la app de mensajería instantánea de Meta. Los internautas lo están usando para sus videos de TikTok, comentarios en Facebook e Instagram y en sí en todas las redes sociales donde se pueda expresar esta serie de números, que sería prácticamente en todas. Sin importar el modelo del teléfono, su sistema operativo o el equipo que se use. Este símbolo parece que llegó momentáneamente para expresar de una manera rápida, concisa y sencilla el amor virtual. Aunque debemos aclarare que no es completamente universal, ya que aunque el inglés es el idioma en el que se traduce esta frase, en China suelen usar los números "520".

Se ha visto como en otras redes sociales, los jóvenes demuestran su afecto con esta serie de números. FOTO: Adobe Stock

