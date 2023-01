¿Quieres hablar con una IA en WhatsApp? Con “La cajita de Dios” o ChatGPT es posible

¡Todo mundo está hablando de ChatGPT o de "La cajita de Dios"! Bien, ahora nosotros te explicaremos a detalle qué es y cómo usar la Inteligencia Artificial a través de WhatsApp. Es más sencillo de lo que crees y te podrá ser de suma utilidad. Empecemos por explicarte sobre este chatbot. Se trata de un programa desarrollado en el 2022 por OpenAI, el cual se especializa en el diálogo. Anteriormente, El Heraldo Digital te había hecho mención de uno de sus programas para crear rimas para año nuevo, pero en realidad puedes pedirle escritos de cualquier cosa. Este modelo de lenguaje es ajustado con técnicas de aprendizaje tanto supervisadas como de refuerzo y se basa en un modelo llamado GPT-3.5. La versión mejorada ahora es GPT-3.

Hasta hace unos días permitía hasta 40 mensajes al mes, pero tras corroborar la información en su página, vimos que solo permite 10 textos cada 10 segundos. FOTO: ChatGPT

¿Para qué usaría la IA en WhatsApp?

Este chatbot no solo responde a temas profesionales como ayudarte a resolver dudas de código, trabajos en clase, entre otros temas de esta índole. Sino que también se enfoca en apoyarte personalmente hablando. De acuerdo con medios de nicho, te sirve hasta para ligar en aplicaciones de citas como Tinder, Bumble, Facebook Parejas, entre otras más. Con estas habilidades no extraña que sea la sensación del momento y que se haya colocado como el mejor amigo virtual. Ahora, queriendo llegar a un público mayor, ofrece sus servicios en WhatsApp. De esta manera pretenden reforzar la campaña publicitaria y que las personas confíen en sus habilidades comunicativas. Eso sí, para conversar más del límite estipulado con "La caja de Dios" deberás suscribirte.

Así funciona ChatGPT por WhatsApp

La versión que se ha usado para que podamos hablar con esta inteligencia artificial, es la de base. Hablamos de la versión ChatGPT 3.5. Esto es muy importante de destacar, ya que nos dan a entender que todavía no llega la versión mejorada a la plataforma de mensajería instantánea y a menos que no requieras el servicio, quizás no vale la pena pagar la suscripción. Sin embargo, "La cajita de Dios" promete entender el contexto y lenguaje natural de una conversación humana y cotidiana. Como la versión veta se lanzó a principios de este año, requería de un acceso especial para poder probarla pero este acercamiento nos deja la oportunidad de que cualquier usuario la use. Eso sí, tenemos entendido que solo nos permite mandar hasta 10 mensajes al mes.

El proceso para chatear con "La cajita de Dios" es muy sencillo, pero El Heraldo Digital te puede confirmar que hasta el momento no ha recibido respuesta del bot. FOTO: ChatGPT

De acuerdo con lo ya probado por los medios de nicho, esta versión tiene otras limitantes, como que solo puedes mandarle un texto a la Inteligencia Artificial cada 10 segundos. Asimismo, solo nos permite enviar 256 caracteres. Esto se debe a que —según los desarrolladores— se evitarán los abusos y la conversación será más fluida y conveniente para el ChatGPT. De esta forma pretenden que "La cajita de Dios" envíe un plan con respuestas más largas. También debemos aclararte que después de 10 minutos de inactividad, la conversación se resetea. Pero si prefieres hacerlo de forma manual, puedes teclear el comando: !reset. Es importante aclarar que los términos de uso son muy estrictos en el almacenamiento de información, no guardan ningún dato.

Esto significa que tu conversación no se irá a ningún servidor de God In A Box. Sin embargo las interacciones con ChatGPT sí se usarán para entrenar al algoritmo. De esta forma garantizan que la información que le proporciones se registre y sea susceptible de revisiones por parte de OpenAI. Nuestra recomendación es que no proporciones información personal sensible, tales como tu nombre completo, contraseñas, cuentas bancarias, etc.

La página asegura que en unos segundo de haber verificado tu cuenta te contestará, pero puede que tarde más de lo estipulado. FOTO: ChatGPT

¿Cómo usar La cajita de Dios?

Para probar "God in a box" o "La cajita de Dios" —en español— lo primero que debes hacer es entrar a su sitio web y pulsar sobre "Get Started" o si tu explorador tradujo la página en "Empezar". Luego tienes que registrarte con un tu correo electrónico y poner tu número de teléfono. Para el paso final iniciarás el proceso de verificación añadiendo a "Dios" como contacto, y así abrirás un chat en WhatsApp. Tendrás que iniciar la conversación poniendo la misma dirección de email con la que te registraste de la siguiente forma: ¡verify ejemplo@ejemplo.com. Si todo es correcto, recibirás en cuestión de segundos un mensaje de WhatsApp que lo confirme. Luego tendrás que añadir algunos datos más en su web, como tu fecha de nacimiento, ciudad y género. ¡Y listo!

No recibimos respuesta inmediata y registrar el número fue algo laborioso. Así que es muy importante que ambos números los anotes correctamente y coloques bien la lada. FOTO: Adriana Juárez

