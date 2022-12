Instagram: paso a paso para crear un reel con tus fotografías favoritas del 2022

Hemos visto los resúmenes del año en plataformas como Spotify Wrapped, Apple Music Replay además de otras redes sociales que ya inundan la web y le dan la vuelta al mundo. Si tú aún no haz hecho esta recapitulación de tus mejores momentos en Instagram ¡no te preocupes! Pues nosotros te traemos el paso a paso si accidentalmente cerraste la ventana emergente y ya no te sale la opción. Lo genial de esto es que podrás usar el audio de muchos artistas y otros colaboradores de la aplicación que ya han subido sus videos. Además, podrás meter todo el contenido multimedia que generes en Navidad y si así lo deseas, ¡Año Nuevo! Así tu "Recap 2022" tendrá "más sentido", pues cerrarás el con todos los momentos visuales que generaste en el año.

La app de Meta te da la libertad de escoger tus contenidos a subir. FOTO: Adobe Stock

¿Cómo crear tu Recap 2022?

Instagram se actualizó y ahora ofreció nuevas herramientas para crear una recapitulación de los mejores momentos que tuvimos en el año. Ahora podremos ver un video que personalizaremos a nuestro gusto y compartiremos con nuestros contactos en forma de "reel", que son los videos cortos que podemos subir a la plataforma. La ventaja de esto es que podemos añadirle música, y listo. Pues ya hay una plantilla que elabora el contenido multimedia e incluso pone a nuestra disposición la narración de varios artistas del momento o influencers, esto le dará el toque al cierre digital del 2022.

Hay dos formas para hacer esta recapitulación, desde el menú de reels o desde la cuenta oficial de Instagram. FOTO: Adriana Juárez

Una vez seleccionada la plantilla, solo deberás agregar tu contenido multimedia. FOTO: Adriana Juárez

Para empezar debes hacer "click" en el menú emergente que te sale al abrir la aplicación, pero de no verlo, aquí te tenemos dos soluciones. La primera es ir directamente al menú de "reel", apretar el ícono de la cámara, deslizar en el menú inferior a donde dice "plantillas" y seleccionar "My Recap". La segunda es para usar el audio de algún influencer o artista, solo debes poner en el buscador de la app "Instagram", luego ir la cuenta oficial de la red social y colócarte en la sección de "reels". Ahí busca alguno cuyo título sea "My Recap 2022", escoge el que más te guste y prepárate para seleccionar tus fotos y videos preferidos.

La aplicación hará el resto del trabajo de edición por nosotros. FOTO: Adriana Juárez

Una vez terminado el proceso, lo podremos publicar y saldrá en nuestro inicio. Tardará dependiendo de cuánto contenido multimedia hayamos subido. FOTO: Adriana Juárez.

La aplicación nos puede dar la opción de poner el contenido que subimos a la red social y reemplazarlo o escoger de nuestra galería. Tenemos espacio para subir 21 archivos multimedia, donde podrás compartir tus mejores selfies, fotos de viajes o recuerdos que que hayas capturado a lo largo del año. Una vez terminado ya lo puedes compartir en tu inicio, con tus amigos o guardarlo en tu carrete. La gran diferencia de Instagram con el servicios de otras plataformas, es que ésas lo hacen de forma automática basado en el consumo de contenido que tuviste en el año, por su parte, la app de Meta te da la libertad de escoger tus contenidos.

