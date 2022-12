Instagram: ¿Qué son las "Notas" en la bandeja de mensajes y cómo funcionan? Te explicamos paso a paso

¡Pero qué novedad! A muchos usuarios ya les llegó la ingeniosa función de "Notas" en su bandeja de mensajes en Instagram. No te preocupes, te enseñaremos paso a paso cómo funciona y cuál es la razón detrás de esta nueva manera de comunicarse. Meta, la compañía que alberga las tres principales redes sociales, entre las que se encuentran Facebook y WhatsApp, ha implementado en la favorita de los centennials una característica poco común pero muy curiosa. Si eres de los pocos afortunados a los que ya les salió, verás como arriba de los chats convencionales te saldrán las burbujas de perfil con "estados temporales" en los que tus contactos podrán ver leyendas cortas con alguna frase espontánea que se te ocurra en el momento.

Pocos son los afortunados a los que ya les salió la actualización, pero no desesperes. Llegará más pronto que tarde. FOTO: Adriana Juárez e Instagram

Quieren que la comunidad digital se sienta "más cercana"

Ahora bien, ya teníamos las famosas historias temporales en nuestro inicio, donde nuestros "seguidos" nos mostraban en ingeniosas fotografías o videos cortos momentos visuales de su día a día. Ahora, la plataforma decidió abrir otro sendero e implementar un espacio donde sus usuarios pudiesen compartir en tan solo 60 caracteres, sus pensamientos, actividades, etc. Dicho escrito podrá ir acompañado por emojis además de abrir una "nueva oportunidad" de contacto con nuestros amigos y familiares. Tranquilo si no te ha salido este famoso menú de pensamientos instantáneos, es porque lleva muy poco funcionando.

La realidad es que el día de ayer Instagram nos avisó en su blog que esto saldría a la luz, y pocos son los usuarios a los que ya les ha aparecido esta ingeniosa forma de comunicación. Lo genial de esto es que no es exclusivo de los dispositivos iOS o Android, sino que ambos ya pueden ver en sus apps este cambio.

¿Cómo funciona?

Lo primero que te debemos recalcar es que si no te ha salido esta barra de "Notas", es porque el cambio está siendo paulatino. Verificamos que la actualización de la aplicación estuviese disponible con los respectivos proveedores, tales como la App Store de iOS y la Google Play Store de Android, pero no hay otra versión para bajar. Así que no te apresures si no te ha salido, llegará tarde o temprano. Ahora bien, para poder hacer uso de los famosos estados escritos, debes:

Localizarte en el menú de mensajes de Instagram. Ir a la parte superior de tu bandeja de entrada. De localizar la nueva barra de "Notas", selecciona a los contactos que deseas que visualicen tu nuevo estado escrito. La "Nota" que pongas deberá tener solo 60 caracteres y puedes incluir emojis. Al publicarla, tus seguidores la verán únicamente por 24 horas, tal como las historias temporales. Para fomentar la comunicación, se podrán responder a las "Notas" y aparecerán en forma de mensaje directo en la bandeja de entrada.

Todos los usuarios, tanto de iOS como de Android gozarán de la nueva función "Notas". FOTO: Colaboración con los perfiles de IG.

Instagram comentó que realizaron varias pruebas donde concretaron que a las personas les gusta contar con una forma ágil y sencilla para compartir sus pensamientos, así como una razón espontánea para iniciar una conversación. Hemos visto a lo largo de la vida digital que este tipo de plataformas se usan para pedir recomendaciones, expresar emociones y demás. Por ello la red social pretende fomentar la creatividad de sus usuarios y la libertad de manifestarse por cualquier tipo de medio: escrito, visual y auditivo.

Esto no es todo, ¡Instagram tiene más por implementar en su red social!

Para los usuarios a los que les encanta compartir su día a día en las historias temporales, llega una función para agilizar el proceso y crear "conexiones" más solidas entre los contactos de la plataforma. Ahora veremos las famosas nominaciones con una personalización, es decir, aquellas stories que respondíamos en Instagram podrán ser dirigidas a un público en específico, asimismo, veremos algo llamado "historias espontáneas", en la que solo estos mismos contactos podrán visualizar en la barra del inicio nuestro video. En términos claros, quedará de la siguiente manera:

Nominaciones "Tu turno": hemos visto a lo largo del año que esta función fue implementada para compartir cierto tipo de contenido . Los más virales que vimos fueron "tu resumen del año en seis fotos", "presenta a tu persona especial", "comparte una imagen o tendrás mala suerte". Su objetivo fue crear conexiones entre los mismos usuarios de la plataforma. Ahora, el apartado de "Tu turno" agilizará este proceso y podrás invitar directamente a uno de tus contactos cuando veas un tema que te lo recuerde.

hemos visto a lo largo del año que esta función fue para compartir cierto tipo de . Los más virales que vimos fueron Su objetivo fue crear entre los mismos usuarios de la Ahora, el apartado de agilizará este proceso y podrás a uno de tus cuando veas un Historias espontáneas: esta nueva forma de comunicación pretende que nuestros amigos capturen y compartan de manera más íntima su día a día. Digamos que a diferencia de la función de "mejores amigos", esta historia solo la podrán ver quienes sigan el hilo de la conversación, del reto, o respuesta. Además se espera que pronto llegue a Facebook Stories.

La intención de la plataforma es crear conexiones digitales "sólidas" para fomentar la sana convivencia dentro de su red social. FOTO: Instagram

¿Grupos en Instagram? Esto es lo que sabemos

Ahora podremos ver dos cosas en la plataforma, que son los perfiles de grupo y las colecciones colaborativas. El primero trata de unir a las personas para compartir en un mismo segmento publicaciones e historias, esto sería en un círculo íntimo para que solo sus integrantes visualicen el contenido. El segundo se enfoca más en que los usuarios conecten con sus amigos con base a sus mismos intereses, con esto podrán guardar publicaciones en una colección colaborativa en un grupo o por canales individuales.

Ambas funciones tienen como objetivo implementar de una nueva manera la comunicación grupal entre los mismos usuarios de Instagram. Además, la red social finalizó su comunicado diciendo que continuarán los trabajos de mejora dentro de su aplicación para fomentar la conexión digital y crear nuevas formas de publicación del contenido.

El comunicado salió el día de ayer, 13 de diciembre. Por lo que las nuevas funciones se estarán implementando en el transcurso de la semana. FOTO: Instagram

