¿Cómo usar Lensa AI? Paso a paso para crear avatares mágicos para tus redes sociales

A lo largo de la innovación tecnológica se ha usado la inteligencia artificial (IA) para revelar cómo se vería el ser humano de más viejo o más joven. Recordemos incluso que la nueva herramienta en la que trabajaron los ingenieros y programadores de Disney, los ayudó a entregar excelentes obras cinematográficas donde envejecían y rejuvenecían a grandes actores. Sin embargo, esto no ha limitado a la herramienta y ahora tenemos un lado artístico para explotarla, las famosas fotografías de retrato que actualmente están llenando todo Instagram. Hablamos de Lensa AI. Todo mundo quiere probar la aplicación y nosotros te traemos el paso a paso junto con los posibles riesgos de uso.

Puedes jugar con muchas texturas, estilos, filtros y demás. FOTO: Linda Adame

¿Cómo hago mis avatares mágicos?

Lo primero que debes hacer es descargar la aplicación de fotografía que lleva el nombre de Lensa AI. Muchos usuarios, tanto de TikTok como de Intagram ya la han hecho tendencia a nivel mundial debido a las selfies tan artísticas que genera. Nos comparte diferentes estilos y filtros utilizando la famosa función de "Magic Avatars". Las imágenes que subamos las terminará convirtiendo en avatares. Es decir, se basarán en nuestros retratos para generar, mediante la IA, obras de arte digital que van desde personajes de anime, hasta icónicos y exhorbitantes de ciencia ficción, incluso hemos llegado a ver algunos con un estilo victoriano o renacentista.

Estos Magic Avatars se han vuelto tan populares en las redes sociales y ahora muchos influencers famosos están usando la aplicación de Lensa AI para compartir sus resultados. Vaya, que hasta podemos ver algunos que dejan poco a la imaginación porque recopilan poses y pinturas con desnudos. Claramente no usan imágenes de nuestro cuerpo, pero sí del rostro. Esto abre un mundo nuevo y caricaturesco en el que absolutamente todos desean participar. Ahora sí, vamos paso a paso para generar tus propios retratos al estilo que más te guste.

La aplicación de da los resultados con base a las imágenes que subas a la plataforma, entre más imágenes compartas, mejores resultados obtendrás. FOTO: Linda Adame

Paso a paso para generar tus avatares mágicos

Lo primero que debemos hacer es bajar la herramienta a nuestro sistema operativo, actualmente se encuentra disponible tanto para iOS como para Android. Así que si eres usuario Apple, ingresa a Lensa AI de la App Store, caso contrario, ve a la Google Play Store. Hasta el momento la aplicación se puede bajar de forma gratuita, pero el acceso ilimitado cuesta 579 pesos mexicanos, además que para descargar las imágenes deberemos o usar "la prueba gratuita" o pagarlas de forma individual.

Términos de uso y privacidad

Ya instalada, debemos aceptar la política de privacidad y las condiciones de uso. Te daremos un súper resumen. De aceptar la política de privacidad, la empresa podrá recopilar tu información desde que descargas la nueva función, cuando la instalas y finalmente, cuando la usas. Aunque la empresa dice que esto lo hace para el correcto funcionamiento de la app y que respetará tu privacidad. Básicamente almacenan estos datos:

Direcciones de protocolo de internet (IP). Información sobre el equipo en el que se haya descargado la app, tales como: Identificador único del dispositivo.

único del Sistema operativo.

Red de telefonía móvil.

Fotos y videos.

Género. Formulario con datos personales como: Nombre completo.

Dirección postal.

Correo electrónico.

Número de teléfono. En el caso de los celulares con dicha funcionalidad, información sobre el Face ID. Suscripciones al correo electrónico que se ha dejado y aprobado dentro de la aplicación. Actividad de rastreo, o sea información sobre tus búsquedas en línea (para la publicidad personalizada).

Aunado a esto la aplicación nos menciona que utilizan herramientas de análisis de terceros, tales como Google Firebase, Facebook Analytics, AppsFlyer y Amplitud. Esto para medir el tráfico y las tendencias de uso de Lensa AI. Con la recopilación de esta información, sabrán todos tus movimientos online, pero a ver, tranquilo, que lo mismo hacen las redes sociales para poder colocarte anuncios de tu interés y en iPhone además de algunos Android, puedes limitar el rastreo de esta y otras aplicaciones.

Está disponible para iOS y Android, pero siempre recomendamos que al ser una aplicación de contenido multimedia, solo se use en dispositivos de alta gama para no dañar el rendimiento de tu equipo. FOTO: Adriana Juárez

Lo único "delicado" que podemos ver en esta aplicación y que El Heraldo Digital se ha puesto a investigar en el mismo machote que nos muestran, es el procesamiento de tus fotos y videos. Es impresionante la tecnología que usan, la API TrueDepth les dará información sobre la cara humana para crear un fotograma. Además aseguran que solamente se usarán las imágenes que tú subas a su "especie de nube".

¿Qué significa esto? Que no podrán acceder a toda tu galería de fotografías y video. Estemos tranquilos que por la parte del "escaneo de imagen", la app solo la utilizará para generar estos famosos avatares. "No utilizamos sus datos faciales ... por cualquier otra razón que no sea para aplicar diferentes filtros o efectos estilzados". Pero ojo, si la app te pregunta si puede usarlos para un propósito diferente, debes denegar inmediatamente los permisos otorgados y desisntalar la herramienta. Para los términos y usos, prácticamente repetimos la información, solo te recalcan que se se utilizarán tus datos personales antes mencionados aunado al contenido multimedia que compartas para así crear los famosos avatares mágicos. Así que le daremos en "Aceptar".

¿Qué más puede hacer esta aplicación por mí?

Básicamente es un editor de fotos, por lo que nos permitirá corregir y retocar nuestras "selfies", convertir nuestros retratos en "arte digital", crear películas con una excelente sincronización de música y movimiento, tal como lo hemos visto en TikTok, efectos especiales y muchísimos filtros que se renuevan semana con semana, cambio de fondo para que tengamos paisajes de ensueño como un cielo despejado o con nubes coloridas, entre otros más. Solo por favor recuerda que estas opciones están limitadas para que adquieras "el paquete" y compres el servicio anual por 579 pesos, que son 48.25 al mes. Sin embargo, te debemos enfatizar que lo mismo puedes hacer con editores más económicos o gratuitos. Ya será decisión de cada usuario.

Se te insistirá adquirir el paquete, tomar la "semana de prueba gratuita" y pagar entre 40 y 70 pesos para descargar las imágenes. FOTO: Adriana Juárez

Salimos del menú de compra

Para salir del insistente menú de compra, aprieta la "X" de la parte superior izquierda. Inmediatamente, en iPhone, te saldrá la increíble protección a nuestra actividad online, nosotros te sugerimos poner "Solicitar a la app no rastrear". Ahora sí, viene lo interesante y lo que todos ansiosamente esperan. El "MagicAvatar".

Así te recomienda trabajar la app

Paso 1 ¿Qué esperar?

La aplicación de advierte que el tipo de IA que usa para crear el Magic Avatar puede generar artefactos, impresiones o defectos en las imágenes resultantes. Esto significa que no tienen completo control sobre el resultado que obtendrás. Pero eso es lo que le ha encantado a los usuarios, que solo su imaginación es el límite para crear verdaderas obras de arte digital como dos rostros, cuatro brazos, cuerpos robóticos, lentes futuristas, ¡un sin fin de explosión creativa! Solo te hacemos hincapié que esta app es para mayores de edad, en el caso de nuestro país, personas con más de 18 años.

Paso 2 Subir fotos

Aquí la aplicación nos puntualiza qué tipo de fotos subir y cuales no son las ideales para la plataforma. Solo funciona con rostros adultos, cuya expresión sea la misma en todas las fotos. Es decir, si pones una sonriendo, que en todas las que subas salgan así. Si compartes una con una cara más seria, que de igual forma, todas sean similares. Además piden que la cara se vea en primer plano, que se tenga una variedad de fondos claros y obscuros pero "sólidos", inclinaciones de cabeza y diferentes ángulos. ¿Qué nos prohibe rotundamente la app? Bueno:

Fotos grupales. De cuerpo completo. De menores de edad. Monótonas y monocromáticas. Desnudos.

Además nos recalcan que las fotos serán inmediatamente eliminadas una vez que hayan generado los avatares, es decir que ni en su propia nube se conservarán las fotos que subamos. De ahí solo debes de seleccionar de 10 a 20 selfies para subir a la plataforma.

Pasado el instructivo 1 y 2, podrás subir tus imágenes y esperar un máximo de 20 minutos para que se formen tus caricaturas mágicas. FOTO: Adriana Juárez

Recomendaciones

Nosotros hemos visto que para lograr avatares con mejor calidad y líneas definidas, se deben subir retratos en "alta definición" realmente no importa si se tiene un filtro de por medio, solo se debe poder visualizar bien el rostro y todas sus líneas. De igual forma, entre más imágenes de tu carita subas, mejores resultados obtendrás. Cabe destacar que no es necesario maquillarte o usar filtros que te alteren el rostro, entre más "natural" salgan las selfies, la IA trabajará mejor. Lo que buscan es detectar las mejores características de tu rostro para convertirte en el personaje deseado. Una ves subido el contenido multimedia, la app hará su trabajo y minutos después te mostrará los resultados. Te compartirá diferentes imágenes con varios estilos artísticos. Eso sí, ten paciencia puesto que podría durar hasta 20 minutos el proceso.

La usuaria de Instagram Linda Adame nos comparte su experiencia y nos dice que hay varias opciones al momento de descargar las imágenes:

"Puedes descargarlas desde 40 pesos, pero para bajar la mayor cantidad de retratos yo pagué el paquete de 70 pesos. Además hice uso de la semana de prueba y sí pienso cancelarlo terminado el servicio. Aunque el pago mensual de 40 pesos se me hizo razonable. Pero definitivamente no pagaría 500 pesos por usar la aplicación. Fue solo diversión espontánea."

Entre más elementos le agregues a tus fotos, resultados más creativos te dará la IA. FOTO: Linda Adame

Los artistas no están muy contentos con la app

Las imágenes artísticas creadas con la aplicación sí se han vuelto una sensación a nivel global, pero despierta preocupaciones y fuertes críticas a su alrededor. Por ejemplo, la principal es el costo que cobra la herramienta por armarte el retrato mágico. Artistas de carne y hueso podrían generarte resultados similares en lugar de que su trabajo sea remplazado y desplazado por la Inteligencia Artificial que solo toma miles de fotos del rostro y las tiñe bajo una base de datos para crear este tipo de imágenes. Ya varios especialistas de la rama han manifestado su disgusto, ya que la app llega a utilizar parte de sus obras sin su consentimiento para poder entrenar a esta IA.

El comediante, actor, standopero "J.D.", conocido en Twitter como @jdwitherspoon, ha enfatizado que aunque estas obras son geniales, las pinturas recopiladas para que la app funcione no estaban aprobadas por varios artistas.

“Estas fotos son geniales y todo, pero escuché que #lensaapp usa un modelo de IA que muestra obras de artistas que nunca dieron su consentimiento o les pagaron para que se usara su arte y estilo. No estaba al tanto de esto antes de comprar la aplicación, así que tengan cuidado al usar la función de "avatar mágico" de pago. Apoyen a los artistas”.

El gremio artístico, principalmente el digital ha sido desplazado y azotado por la IA. FOTO: Twitter de J.D.

