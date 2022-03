Este es el número de selfies que determinarían que tienes trastorno mental

Tomar una selfie se ha convertido en uno de los actos más comunes entre la sociedad actual, tanto como comer, dormir o caminar, es una acción que va acompañada de la tecnología, que en conjunto crean una situación replicada por millones de personas diariamente. Una afinidad con el momento presente.

No cabe duda que al día no solo es posible capturar una selfie, incluso ni siquiera dos o tres, el número de capturas es indeterminado y depende de quien lo haga, no obstante, las personas que se toman selfies todos los días y en repetidas ocasiones no solo lo hacen por la moda, ya que generan un vinculo íntimo y de satisfacción personal.

En este contexto, se ha dado a conocer que investigadores han descubierto la existencia de un trastorno en aquellas personas que suelen tomarse selfies y, por más extraño que parezca, este padecimiento no es bueno para la salud mental, ya que según los resultados del estudio las personas no siempre se dan cuenta que existe un límite que puede traspasar entre lo personal y lo social.

¿Cuántas selfies determinarían que padeces un trastorno mental?

Tomarse una selfie se ha convertido en acto cotidiano. FOTO: Pixabay

Si bien la moda de capturar selfies está más asimilada entre el sector joven de la población, no deja exento a nadie, ya que este acto se ha convertido en uno de los más socialmente aceptados. Pero, ¿Qué es una Selfie? de acuerdo con la definición incluida en el diccionario Oxford la selfie es una de las practicas más comunes en la actualidad.

No obstante, hay una cantidad de fotografías de este tipo que se consideran dentro de los estándares establecidos, mientras que si se excede esta cifra puede ya identificarse como una enfermedad o padecimiento. Este trastorno al que alude un estudio es ocasionado por la predilección fotográfica de ciertas personas a tomar selfies de manera constante.

Tomarse más de 6 selfies al día está relacionado con un trastorno de la personalidad. FOTO: Pixabay

Tomarse fotos de uno mismo por lo menos tres veces al día, pero sin llegar a compartirla en las redes sociales, es una acción asociada con algunas inseguridades. Mientras que tomarse fotografías sin control alguno, es decir, aproximadamente unas 6 selfies o más diariamente, y compartirlas en las redes sociales, está vinculado con un trastorno de baja autoestima.

