¿La Inteligencia Artificial sustituirá a los artistas? Tal vez por ahora no, "solo reciclan lo que el humano ya hizo"

Las alarmas sonaron: “Nuevas inteligencias artificiales (IAs) ‘borrarán’ del mapa a los artistas” y rápidamente la “noticia” se volvió viral. Se supo que ciertos algoritmos fueron calibrados para crear “obras” con un alto nivel de calidad, pero se generó un debate en torno a esto, ¿es arte? ¿sustituirá el trabajo artístico?

Son varios los proyectos que quieren llevar la creación: en 2018 comenzó la “revolución” con la subasta del cuadro “El retrato de Edmond Belamy”, el cual fue firmado por GAN, una IA. Pero en pocos años el panorama ha cambiado muchísimo; en la actualidad hay varias plataformas que lo hacen mucho mejor:

El primer cuadro realizado con IA que se volvió viral. Foto: Especial.

Pueden establecer una relación entre las imágenes y el texto utilizado para describirlas. Emplea un proceso llamado "difusión", que comienza con un patrón de puntos aleatorios y lo altera gradualmente hacia una imagen cuando reconoce aspectos específicos. También puede llevar a cabo ediciones realistas existentes desde un título, así como añadir y eliminar elementos teniendo en cuenta las sombras, los reflejos y las texturas.

¿Esto es “arte” como algunos señalan?

Pável Mora, artista visual y docente del Instituto Botticelli, en Cuernavaca, Morelos, aseguró, en entrevista para El Heraldo de México, que en cierto punto de la historia estaba muy definido lo que era el arte, pero en la actualidad es algo que está desdibujado. Puntualizó que en la modernidad. Esa manera sigue vigente, pero desde la ciencia o tecnología.

“Siempre digo la frase: ‘El arte es la fe que tiene el artista en sí mismo para producir un milagro’. Aunque es quizá muy romántica, me funciona para pensar el arte desde este lugar, inasible y no tan claro establecido, formal, delimitado. Creo que el concepto es mucho más amplio"

El determinar si lo hecho por las IAs es arte no es tan fácil: “Hay muchas manifestaciones que son válidas. No me gusta ser categórico y decir ‘sí es arte o no lo es’. Estoy abierto a las posibilidades… Pero el uso de la tecnología al servicio del de la creación no es algo nuevo”, expresó Pável.

Mora resaltó que lo que se busca ahora, como en casi todos los aspectos, es una “experiencia” y en esa caso logran su objetivo. “No me gustaría decir que porque como están producidas ya dejan de ser arte. Lo que sí creo es que, eh, al final de cuentas, reciclan lo que ya el humano pensó”, reflexionó.

IA ganó un concurso y desató el debate

Recientemente un sujeto llamado Jason Allen ganó un concurso de arte en la Feria Estatal de Colorado, en Estados Unidos con una “obra” realizada por medio de la plataforma Midjurney, la cual tituló “Théâtre D'opéra Spatial”, cuando él compartió en un foro cómo había producido todo, la pólvora explotó.

Muchos incluso lo llamaron “tramposo” y lo acusaron de ser “poco ético”, aun cuando él detalló que dedicó unas 80 horas en tener el producto final, ya que Midjourney hizo 900 opciones, él escogió las tres que más le gustaron y terminó los cambios que quiso en Photoshop. Además, ha insistido en que dejó claro a las autoridades cómo había hecho todo.

Jason, quien no se denomina como un artista, desde un principio supo que todo sería controversial, "¡Qué interesante es ver cómo toda esta gente en Twitter que está en contra del arte generado por la IA es la primera en tirar al humano debajo del autobús desacreditando el elemento humano! ¿Les parece esto hipócrita?", dijo.

Un tema en el que nada está claro

Sobre esta polémica, Pável declaró que hay varias posibilidades, entre ellas que las reglas del juego eran pocas, no eran tan claras o el jurado no era tan experimentado, pero esto no sólo ha pasado con la IA, ya que hay ejemplos de otras disciplinas donde el uso de “nueva tecnología” ha traído consigo una discusión.

“Hubo un problema similar en el Festival Bienal Internacional del Cartel en México hace dos años porque el primer premio de grabado fue hecho por con fechadores de ruleta, en las bases nunca se mencionó qué tipos de procedimientos se aprobaban, pero al final se generó una discusión muy grande y en esta edición se estableció que sólo se aceptarían con el método ortodoxo”, comentó.

Pueden emular cualquier estilo. Foto: DALL·E 2.

Más allá de que sea algo malo, el docente consideró que a veces este tipo de eventos tienen que ocurrir para que hasta dónde queremos ser juzgados y juzgar en cuanto al arte.

“En ese sentido, a lo mejor puede no ser tan difícil que lo pensemos como arte (lo elaborado por IA) porque se está nutriendo de lo que ya sabemos de lo que está en nuestros sentidos. Yo lo que objetará, es que busca el artificio. Es decir, como un mago que te está dando ilusiones. No tiene una problemática previa”.

¿Esto es una amenaza verdadera en el campo laboral?

El campo laboral, tanto en México como en América latina, puede llegar a ser reducido para los artistas de cualquier rama, por los que las IAs podrían complicar aún más el panorama. En la actualidad los que están interesados en el arte han tenido que estudiar otras carreras donde el dinero fluye más.

“Hay ahora un alza de programadores y se está jugando hacia estos otros lados de la tecnología, como los videojuegos y el cine…. Recordemos que el porcentaje de graduados que viven del arte es el 1%”, Pável Mora.

También, sostuvo el catedrático, comienzan a buscar en redes sociales, donde se ha creado en su mayoría un ficción de enseñanza o creación, donde la competencia es voraz y sólo da espacios a unos cuantos. En parte el problema podría ser que todo se ve como un bien de consumo.

Vivir del arte es de por sí complicado. Foto: Cuartoscuro.

Por lo pronto la situación no es tan apremiante en cuanto a un reemplazo por las máquinas, en una entrada de Statista refiere que la probabilidad de automatización de los empleos en Latinoamérica depende del enfoque de análisis. “Por ejemplo, si se tiene en cuenta la ocupación, la probabilidad de que los robots u otras tecnologías reemplacen la mano de obra humana asciende al 48% en México”, se destaca.

“Sin embargo, si se adopta un enfoque centrado en las tareas, esta posibilidad se reduce al 7%. Esto implica que sólo el 7% de la fuerza laboral mexicana podría resultar desplazada por la automatización, en caso de que la tecnología necesaria estuviera disponible en este país”, se lee en el sitio especializado.

Podría convertirse en una cuestión de clases

Es un tema que no escapa al sistema económico actual, pues aunque existe cierta “democratización de los medios”, aún no son accesibles para todos, “¿Quién podrá acceder a las plataformas de inteligencia artificial?.... Si hay concursos internacionales, pues obviamente hay una iniquidad porque no todos tienen la posibilidad de pagar algo así”, acotó Pável..

Consideró que hay naciones que están un poco lejos de eso y se mantienen “reales” con la creación de piezas. “El señor con barro como hace cientos años, y es un producto que da igual vale la pena”, afirmó.

La IA podría representar un “riesgo”, pero por ahora sólo es una herramienta

Una mezcla entre el alarmismo y un miedo real a la automatización se han hecho presentes, “recordemos cuando en la revolución industrial también se creyó que las personas serían suplidas por las máquinas”, señaló Pável.

Fue hecha a través de Midjourney. Foto: Especial.

Si bien los robots cada vez son más son capaces, gracias a la inteligencia artificial, de ser empáticos con el entorno y hasta de mostrar sentido del humor en el momento adecuado y reírse, esto no quiere decir que puedan ser "humanos". Estos avances los han demostrado un equipo de investigadores y tecnólogos de la Universidad de Kyoto (Japón), que han publicado las conclusiones de su trabajo en la revista Frontiers in Robotic and AI, de acuerdo a una nota lanzada por la agencia EFE.

Puede ser que esta disyuntiva tome un aspecto antropocentrista, pero para Mora las IAs son en sí un producto que se rige bajo nuestros propios parámetros, por lo que un cambio de paradigma en el arte no sucederá pronto, “creo que son y serán herramientas”, como se ha hecho en el pasado.

“Ya ha pasado, ¿cuánto tiempo pasó desde que Orlan se operó la cara y desfiguró como un concepto artístico? En el 94. Y hay generaciones que nacieron y no lo saben. Son ciclos que se repiten y ya pasaron hace mucho y seguirán siendo herramientas”

Es cierto que las IAs acelerarán el proceso, pero que se produzcan obras en masa no quiere decir que vayan a conmover a la gente, “es como el cine de acción. Es una droga efervescente. Podemos pensar en la una nueva película de Hollywood que está hecha con pantallas verdes, la mejor tecnología y los mejores robots, pero la gente prefiere a Almodóvar”.

“Pero sí habrá que tener distancia, para que la calidad humana, que es la que cada vez se ha perdido más, pues no se pierda aún más y se vuelva un proceso frívolo del producto efectista y de vanguardia versus aspectos humanos que son tan necesarios en en estos tiempos”, opinó Pável Mora.

