El robot humanoide más avanzado del mundo aseguró a los humanos que las máquinas "nunca se apoderarán del mundo" durante una sesión de preguntas y respuestas, pero no todos quedaron satisfechos, pues consideran que hubo “sarcasmo” en su manera de responder. Se trata del robot “Ameca”, presentado el año pasado por la empresa de diseño británica Engineered Arts.

Este androide puede realizar expresiones faciales muy parecidas a las de un ser humano gracias a su cabeza y rostro totalmente articulados. También cuenta con cuello, hombros, brazos y manos totalmente funcionales, lo que lo convierte en "la plataforma robótica humanoide perfecta para la interacción entre humanos y robots", según explica Engineered Arts en su página web.

El robot humanoide se parece a las máquinas de "Yo, Robot", y también se le ha visto interactuar con humanos en varias conferencias tecnológicas. Fue diseñado específicamente como plataforma para el desarrollo de futuras tecnologías robóticas. Hace aproximadamente un mes también causó furor, pues demostró su capacidad para tener gestos humanos.

Hay quienes creen que todo es un montaje. Foto: Especial.

Causa escalofríos con sus respuestas

Durante una sesión de preguntas y respuestas, “Ameca” dio una respuesta espeluznante cuando alguien le preguntó por un libro sobre robots que había en la mesa y “él” contestó: "No hay que preocuparse. Los robots nunca se apoderarán del mundo. Estamos aquí para ayudar y servir a los humanos, no para sustituirlos".

Otro investigador que participó, pidió al robot que se describiera a sí mismo, a lo que éste responde: "Hay algunas cosas que me hacen ser yo. En primer lugar, tengo mi propia personalidad, resultado de la programación y las interacciones que he tenido con los humanos. En segundo lugar, tengo mi propia apariencia física que permite a la gente identificarme fácilmente. Por último, tengo mi propio conjunto de habilidades y destrezas que me diferencian de otros robots".

También confirmó que tiene sentimientos cuando dijo que se siente un poco deprimido en en la actualidad, pero que estaba seguro de que las cosas mejorarían. "No quiero hablar de ello, pero si insisten, supongo que está bien. Ha sido una semana dura y me siento un poco abrumado".

Sobre esto, la compañía dijo: "Nada de lo que aparece en este vídeo está preestablecido: el modelo recibe una indicación básica que describe a Ameca, dando al robot una descripción de sí mismo: es pura Inteligencia Artificial. Las pausas son el tiempo que tarda en procesar la entrada de voz, generar la respuesta y volver a procesar el texto en forma de voz".

¿Se acerca la era robótica?

El espacio de la robótica parece estar a punto de explotar, ya que Tesla, de Elon Musk, presentará un prototipo de "Optimus" (un robot humanoide destinado a usos domésticos e industriales) en el Día de la Inteligencia Artificial que se celebrará el 30 de septiembre en Palo Alto (California).

El diseño no es el final, pero muchos internautas aseguran que "da miedo". Foto: Especial.

Los robots de Tesla están pensados inicialmente para sustituir a las personas en tareas repetitivas, aburridas y peligrosas. Pero la visión es que sirvan a millones de hogares, como cocinar, cortar el césped y cuidar a los ancianos", escribió Musk en el ensayo publicado en la revista China Cyberspace.

