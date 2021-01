¡Videojuegos para bajar de peso después de las comilonas decembrinas!

Se acabaron las fiestas decembrinas y todos nos quejamos de esos kilos extra que dejaron, eso aunado a que seguramente más de alguno se propuso bajar de peso este 2021, te compartimos algunos videojuegos que te ayudarán a deshacerte de lo que la comedera de diciembre dejó en tu cuerpo.







Ring Fit Adventure

Este videojuego para Nintendo Switch, ha vendido más de un millón 668 mil 843 unidades, durante la pandemia por el covid-19. Esta divertida combinación de videojuego y aparato te ayudan a ejercitarte mientras superas niveles. Incluso, muchos gamers han grabado sus progresos y algunos han reducido varias tallas.

Los ejercicios son simples y básicos (excepto los de yoga), pero al ser un videojuego el jugador se motivará ya que cada nivel le otorgará puntos que lo harán subir de nivel y entonces tendrá acceso a actividades más complejas que a su vez ayudan a reducir tallas y bajar de peso. Eso sí, tendrás que jugar al menos una hora con 30 minutos para eliminar aproximadamente 500 kilocalorías.

Just Dance 2021

La edición Just Dance 2021 es de los títulos más exitosos del ramo, este juego consiste en copiar los movimientos que van apareciendo en la pantalla y cuenta con un amplio repertorio de canciones, por lo que el usuario encontrará desde pop hasta reguetón.

Los movimientos no son tal cual como coreografías de bailarines profesionales, pero cuenta con su grado de complejidad. En este videojuego pueden participar hasta seis personas al mismo tiempo, así que si alguien más en tu casa comió mucho en esta temporada pueden ejercitarse juntos. De acuerdo con aplicaciones contadoras de calorías, al bailar 30 minutos de reguetón se pueden quemar hasta 190 kcal.

Just Dance 2021 se puede jugar en PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Beat Saber

Beat Saber es compatible con Playstation VR y Oculus Rift y en él utilizando sables de luz estilo Star Wars tienes que cortar bloques que van llegando a ti al ritmo de la música, si jugaste alguna vez Rock Band seguro que el formato te será conocido ya que se parece.

Tiene muchas canciones de moda y con la realidad virtual te transporta a un lugar completamente fuera de tu casa y te hace mover los brazos, agacharte y sudar al ritmo de la música.

Sin duda una gran opción para ejercitarte, bajar de peso y salir de tu casa sin moverte de un solo cuarto.

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise



Este videojuego es para Nintendo Switch y es literalmente boxear contra el aire. Tiene un modo de entrenamiento diario, en el que podrás configurar desde el inicio tu meta a largo plazo, la zona en la que quieres enfocar tus esfuerzos y la duración que quieras para cada sesión. Previamente te pedirá datos de estatura, peso actual y peso objetivo, para programar estos entrenamientos de acuerdo a eso. Todo esto lo puedes cambiar cuando así lo desees.

Cada rutina indica su duración, dificultad y zona del cuerpo que trabaja preponderantemente, por lo que si te quedaste con ganas de hacer un poco más de abdomen tras una sesión diaria, siempre podrás entrar al modo libre para satisfacer esas ganas, eso sí, no olvides estirar aunque sea un poco al final.

Con este juego sudarás y te divertirás solo o en pareja pero... ¡No olvides mantener tu guardia siempre arriba!

Esperamos que alguna de estas opciones de ejercicio que puedes hacer desde tu sala, solo o acompañado para quemar esas calorías culposas te sea útil. Ahora sí, ¡a cumplir esos propósitos del 2021!



Por Héctor Martínez y Montserrat Simó





