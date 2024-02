Tener o no tener, he ahí la cuestión

¿Dónde quedó el gusto por combinar los sabores de la bebida con la comida, el placer de degustar por sí mismo y no por el efecto embriagante del alcohol? Disfrutar una paella o un delicioso filete con una copa de vino tinto es toda una experiencia, debo confesar que incluso en algunas ocasiones, siendo mi único objetivo maridar los sabores, he dejado la copa con la mitad de vino una vez que terminé de devorar mi filete.

Unos deliciosos tacos con una cerveza bien fría podrían ser sin problema un manjar para la mayoría de los mexicanos, el olor de la malta y el sabor amargoso del lúpulo, ¿por qué dejar de disfrutar este tipo de combinaciones?

Bueno querido lector, ahí te va justamente mi punto: CERVEZA SIN ALCOHOL, al parecer ofendí a más de uno por el hecho de mencionar este brebaje, ¿no te ha pasado en alguna ocasión que quieres disfrutar una cerveza con la comida, pero estás tomando medicamentos y terminas pidiendo una simple limonada arruinando toda la experiencia de sabores, o quizás eres el conductor designado y esa noche no puedes beber alcohol, pero aún así no quieres perderte la experiencia de una michelada bien fría.

Bueno pues sí se puede, existen varias marcas en el mercado de cerveza sin alcohol que ofrecen un sabor que casi no puedes diferenciar de la que contiene alcohol, el problema está en que la industria restaurantera no cree que sea una buena idea tenerlas en su menú.

Como quizás algunos de ustedes sepan, yo fui gerente del Baby’O de Acapulco allá por los 90s y 2000s, y algo que siempre nos enseñaron y que aprendí a replicar muy bien a lo largo de mis 14 años trabajando ahí fue el servicio al cliente, tener todo a la disposición para que el cliente pudiera tener la mejor experiencia posible y que salieran felices de ahí, y créanme que entiendo el concepto a la perfección, pero me causa mucha confusión que los restauranteros y los antreros aún no se hayan dado cuenta de la enorme área de oportunidad con la que cuentan si tan sólo ofrecieran este producto y la gente empezara a acostumbrarse a esta posibilidad podríamos mejorar en mucho la experiencia del cliente y sobre todo le podríamos dar otra opción a aquellos que no beben alcohol.

Cuando hice la recomendación para que los restaurantes dieran esta opción pensando en brindarle al cliente una mejor experiencia y un mejor servicio, tristemente el comentario que más escuché fue: ¡Para que vas a pedir una cerveza si no te vas a empedar!

¿En serio, todo tiene que girar alrededor de la borrachera? Hagan cuentas, un six de cervezas sin alcohol cuesta aproximadamente $90 pesos ($15 pesos c/u) y la puedes vender casi al mismo precio de una cerveza con alcohol, así que probablemente si vendes una o dos ya sacaste el costo, pero el valor de esos dos clientes que en tu lugar sí encontraron esta opción, sin duda hará que regresen.

He estado haciendo mi investigación de campo y en los últimos 10 restaurantes a los que he ido con mi esposa no tenían esta opción. En Monterrey es mucho más fácil encontrarlas en los restaurantes, pero en CDMX y muchos otros lugares de la república, no.

¿Y tú qué opinas, es tan descabellado ver en los menús de los restaurantes, bares y antros cerveza sin alcohol?

POR RUDY TERCERO

@RUDYTERCEROF

R3FABRE@YAHOO.COM

MAAZ