La seducción del machismo

En pleno siglo XXI, cuando se supone que la igualdad y la inclusión deberían ser valores fundamentales, un episodio lamentable ha sacudido a la prestigiosa Barra Mexicana de Abogados. Una reunión de expresidentes de la institución reveló la persistencia seductora del poder sexista arraigado en algunos sectores, dejando en evidencia la falta de nobleza y cortesía hacia una figura trascendental: la Dra. Claudia de Buen Unna, quien fue la primera presidenta mujer en la historia de la organización.

El escándalo se desató cuando una fotografía capturó a los ex presidentes y presidente actual, departiendo alrededor de una mesa llena de viandas exquisitas, pero con una ausencia notoria: la única mujer que los ha presidido. Este acto de exclusión deliberada puso en evidencia el desdén y la falta de respeto hacia una líder destacada que rompió barreras y logró ocupar un cargo que antes solo se disputaban hombres.

Los integrantes de la Barra Mexicana de Abogados deben reflexionar profundamente sobre este incidente que pone de manifiesto las ideas rancias del siglo XIX, y así, tomar medidas concretas para asegurar que situaciones como esta, no se repitan. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, donde todas las personas, sin importar su género, tengan las mismas oportunidades y sean valoradas por su talento y capacidades. Menospreciar y socavar el papel de las mujeres en el ámbito profesional, habla por sí sólo, de una actitud decadente, fuera del contexto de avance cognitivo y de sentido común; o ¿Será que desconocen que las mujeres son iguales a los hombres? En lo que reflexionan. Lo anterior les valió la renuncia de la más célebre integrante; aquella mujer que les ayudó a lucirse, al realizar cambios genuinos lo que, a muchas otras, valiosas y reconocidas abogadas, inspiró y ayudó a que se integraran, bajo la propuesta renovada de su presidencia, pero ante la instantánea del club de Tobi, se confirmó que predomina el ambiente hostil. Que me recuerda que en el mismo planeta pueden coexistir, paralelamente, una presidencia progresista y competente como la de Sanna Marin, primera ministra de Finlandia, frente a otra distópica administración, cómo la de Donald Trump.

Mucho de lo que pasa es un miedo profundo de perder el control, cuando se ve como rival a la inteligencia de aquellas personas cuya creatividad no puede ser reemplazada; y a las que a pesar de haberles negado la oportunidad, llegan y superan, con un esfuerzo poderoso que se conoce como “grit”; un termino acuñado por Angela Duckworth, destacada profesora de Psicología de la Universidad de Pensilvania. Ese sentido de superación, lo poseen millones de mujeres en este país, quienes logran objetivos a pesar de impedimentos, como la pobreza, la subestimación, el desplazamiento educativo, la mala alimentación, la violencia en todas sus formas.

Me parece que lo mejor que podría pasarnos en nuestro país, sería la sustitución de la charla políticamente correcta, que impide el diálogo real entre agentes sumamente confrontados; por otra, que hablara abiertamente de que no existe razón para lograr una verdadera igualdad. Con ello nos evitaríamos la hipocresía notoria y creciente en muchos liderazgos que pretenden cubrir cuotas de género, que cuando superan las expectativas, tratan de someterlas y derribarlas de una forma poco ética. Esto es especialmente cierto, en las disciplinas que tradicionalmente fueron desempeñadas y dirigidas por hombres, y donde en el presente, se han “colocado,” directoras que, en realidad, no tienen las facultades de determinación y autonomía. Mucho por hacer, tienen amplios sectores profesionales, que han sido deformados en el ambiente mexicano, donde lo que se pretende es evadir la inclusión. Pero la realidad alcanza, y con ella, la escisión de la mentira, que será ocupada por la verdad.

POR SARA MORGAN

@MORGANSAREL

CONSULTORA LABORAL

DIRECTORA DE EQUITY JOB LAB

PAL