Ni 24 horas les duró el gusto

Ahora sí quedó demostrado que, a cinco años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador y de la coalición Juntos Hacemos Historia, la oposición sigue noqueada. Si utilizáramos una analogía pugilística diríamos que en este momento se encuentran como el boxeador que tras ser noqueado, apenas está recuperando la conciencia y se encuentra tendido en la lona, mareado, desconcertado y recibiendo atención médica, mientras su entrenador, entiéndase Claudio X. González, le echa aire con una toalla tratando de reanimarlo. Mejor descripción no podría haber.

El único logro (es un decir) de la oposición en estos cinco años ha sido su incansable capacidad de fanfarronería, estridencia, violencia verbal e insulto en las tribunas del Congreso, así como sus permanentes muestras de racismo y clasismo.

Políticamente, nada que resaltar; se les nota extraviados, desesperados, sin brújula, sin proyecto, sin ideología ni plataforma alguna, sin más propuestas que regresar al pasado de corrupción y desigualdades, sin liderazgos y con dirigencias grises cuestionadas por su propia militancia.

Esta semana, como ya es su costumbre, volvieron a reaccionar tarde a los tiempos políticos y anunciaron —en medio del desconcierto de sus propios militantes— su método para elegir candidato o candidata para la elección presidencial de 2024; un método tan complejo, rebuscado y poco claro que en menos de 24 horas se terminaron tropezando.

Debo decir que la alianza opositora me dejó sorprendido, cuando vi su método mi pronóstico fue que tarde o temprano se enredarían con él, lo que no esperaba es que sucediera tan rápido, en menos de 24 horas su comité electoral ciudadano se disolvió debido a que el proceso anunciado no fue el originalmente acordado; al día siguiente una de sus aspirantes se bajó de la contienda exhibiendo todas las irregularidades, incongruencias y aberraciones del proceso interno. La oposición nos entregó una joya.

Ya López Obrador había advertido que se trataba de una simulación y que su candidata o candidato opositor en realidad será designado por las cúpulas del poder económico al que sirven el PAN, el PRI y las cenizas del PRD; es más, esas cúpulas ya saben quién será y el proceso es una pantomima.

Pues bien, la disolución de su comité electoral ciudadano, alegando incumplimiento de acuerdos y las críticas de Lilly Téllez sólo confirman que AMLO tiene razón, y es que no es casual que en el evento en el que lo dieron a conocer estuviera presente su verdadero jefe, Claudio X. González; tampoco que anunciaran que exfuncionarios en materia electoral como Valdés Zurita y María del Carmen Alanís (conste que siempre dijimos que eran afines a ellos) vigilen su proceso interno, no dudo que también Edmundo Jacobo y su nueva consultoría participarán en el proceso, y si no, al tiempo. Ni siquiera se molestaron en disimular un poquito. Ni hablar, son lo que son.

Ya dieron un primer tropezón, será divertido ver cuántos más dan en las próximas semanas; quizá para lograr 150 mil firmas de apoyo veamos a varios de sus aspirantes utilizando el método patentado por Margarita Zavala y su esposo para obtener firmas falsas.

La oposición va que vuela… hacia una nueva derrota.

BENJAMÍN ROBLES MONTOYA

COLABORADOR

@BENJAMINROBLESM

