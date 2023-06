Las terribles fechas de la SEP

Hay incertidumbre entre padres de familia y alumnos acerca de cuándo será el día exacto que finalice el ciclo escolar 2022-2023.

Resulta que la fecha marcada para concluir este periodo escolar, puesta por la Secretaría de Educación Pública (SEP), era el 26 de julio, pero ya no será así.

Hace unos días autoridades escolares anunciaron a sus comunidades que la fecha de término del ciclo cambió del 26 al 19 de julio, sin embargo, todo parece indicar que se adelantará aún más el final de las clases y será para el 30 de junio.

Uno de los pretextos que han dicho a los padres y madres es que los maestros recibirán capacitación para el siguiente ciclo 2023-2024, no les explicaron específicamente qué tipo de capacitación será la que les den, aunque es probable que sea para la implementación del Nuevo Modelo Curricular de Educación Básica que se busca aplicar en el ciclo venidero.

Recorrer 26 días el final de las clases no es algo que hable bien de la SEP, sobre todo en estos tiempos post Covid-19, en los que ha quedado más que demostrado que el aprendizaje de los estudiantes disminuyó considerablemente, ¿cuánto?, no lo sabemos con exactitud, recordemos que la secretaría que dirige Leticia Ramírez Amaya no ha realizado ningún tipo de evaluación luego de la pandemia.

De acuerdo con la organización Mexicanos Primero, si el país se mantiene rezagado en educación, requerirá 60 años para alcanzar el nivel educativo promedio que en 2020 tenían países como Noruega, Finlandia o Estados Unidos.

Lo peor es que para este año 2023, cada maestro y maestra contará con apenas 85 pesos para su formación anual, una cifra por mucho menor a la otorgada en 2016, cuando alcanzó 1,644 pesos por docente, revela un estudio de Mexicanos Primero y la Red Latinoamericana por la Educación (Reduca).

Entonces, ¿de qué estamos hablando?, es contradictorio decir que se adelanta el fin de ciclo escolar 26 días porque los maestros van a ir a capacitación cuando les redujeron el presupuesto para su formación.

También es incongruente terminar las clases antes cuando tenemos los peores niveles educativos a nivel mundial. Las cifras lo demuestran:

México (con 71.52 puntos sobre 100 posibles) ocupa la posición 68 en el mundo (168 países) en educación; perdió dos posiciones entre la medición de 2020 y la de 2021. En los componentes relacionados con educación, México tiene un mejor desempeño en Acceso a Conocimientos Básicos que el promedio mundial, mientras que en Acceso a Educación Superior su desempeño es peor al promedio mundial, indica la organización México Cómo Vamos.

Mientras son unas u otras, en varias escuelas de educación básica ya se están realizando exámenes finales, lo que indica que en una de esas el ciclo acaba mucho antes de lo avisado.

**********

Muros antibalas

La situación que viven miles de estudiantes en Estados Unidos derivado de los tiradores que han aterrorizado escuelas enteras, ha llevado cada vez a crear más inventos de protección para los alumnos.

Desde pupitres antibalas hasta muros de protección al interior de las aulas para que cuando pase una situación de ese tipo puedan resguardarse detrás de él sólo jalando un cordón.

La iniciativa del muro antibalas fue propuesta por una alumna estadounidense, lo cual habla del miedo que existe entre las comunidades estudiantiles a que un nuevo tirador atente contra sus vidas.

Ahora bien, aunque crear este tipo de protecciones es una solución a algo impredecible, no es la cura para ese mal. Estamos hablando de un tema mucho más profundo, que no se resuelve con muros o pupitres antibalas, se trata de lo destruida que está la sociedad y la falta de atención que se brinda a los jóvenes. Gastar millones de dólares en construir esos muros para todas las escuelas de Estados Unidos no será suficiente si primero no se invierte en contención familiar, en apoyo a la juventud, en talleres familiares, etcétera.

Es una lástima que los estudiantes desgasten sus esfuerzos y creatividad en inventos para proteger sus vidas de posibles balas.

