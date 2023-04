Jesús y John Wayne: Trump y la derecha religiosa

Parece raro que un número gigantesco de personas que se dicen religiosas, esas que conocemos como evangélicos blancos, conservadores, hayan votado masivamente por Donald Trump hace unos años. No lo es. Puede que el señor “grab them by the pussy” resulte bastante obvio en la falsedad con que abrazó los valores cristianos, que haya sido partidario de la legalización del

aborto y que, por ejemplo, haya dado un espectáculo público por sobornar a Stormy Daniels, la actriz porno, para que no hablara de la noche al parecer no tan torrencial que tuvieron cuando el Agente Naranja estaba perfectamente casado. Aun así, las afinidades entre Trump y el conservadurismo religioso de la “América profunda” son muchas, y más relevantes que sus diferencias.

Lo deja claro un libro recientemente traducido al español por Capitán Swing, Jesús y John Wayne. Cómo los evangélicos blancos secuestraron una fe y fracturaron una nación, de la historiadora Kristin Kobes du Mez.

Lejos de la idea de un Cristo ñoño o jipi, el de la otra mejilla, el del pacifismo y el amor incondicional al prójimo, el evangelismo conservador, un extenso y variopinto archipiélago de congregaciones que comparten una abundante cantidad de principios digamos culturales, lleva unas cuantas décadas en la promoción de una forma belicista de la fe, con algo de espíritu de cruzada y que incluye una guerra frontal contra los feminismos, un antiabortismo férreo y un rechazo tajante a los derechos de la ciudadanía LGBT+.

Ese archipiélago ha desarrollado un mercado que incluye podcast y programas de radio con audiencias enormes, conferencias pagadas a precio de oro y libros capaces de vender muchos cientos de miles de ejemplares, pero también camisetas, pósters o tazas.

A ese fenómeno atiende con precisión y claridad Du Mez, que además –de ahí el título– hace un recuento de los íconos de la cultura de masas que ha adoptado el evangelismo hardcore, una galería de tough guys e historias sangrientas que empieza por John Wayne, un vaquerote de derechas que, con esa promiscuidad tan conocida, nada tenía sin embargo de mojigato o de ultra religioso, y que llega hasta Mel Gibson, un católico ultramontano teñido de antisemitismo que sin embargo ha logrado seducir a los de la tienda de enfrente con el gore crucifixional de su película sobre Cristo y el nacionalismo en armas de Braveheart y El patriota.

Vale la pena acercarse a Jesús y John Wayne para una comprensión cabal de lo que pasa con la derecha religiosa por allá arriba, sobre todo ahora que Trump oscila entre la cárcel y un regreso a la presidencia que, otra vez, mucho le deberá a los chicos duros del cristianismo yanqui.

