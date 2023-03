Marimar Vega puede tener a su hijo en 10 años

SI MARIMAR VEGA TIENE CONGELADOS SUS ÓVULOS EN EL REFRIGERADOR JUNTO A LA LECHUGA Y QUIERE TENER A SU HIJO EN 10 AÑOS PUEDE HACERLO TRANQUILAMENTE

Marimar Vega ya cumplió 40 años y se quiere embarazar de su flamante marido con el que se casó hace unos meses y la que se va a tener que cuidar la panza, sufrir mareos y mantener al bebé es ella con su marido, ¿con qué derecho le dicen en las redes: -ya estás vieja para tener tu primer bebé o apúrate-?

La decisión de tener un hijo es tan importante que tiene que ser tuya y no puede uno vivir en función de los demás. Si Marimar quiere tener hijos, a lo mejor tiene sus óvulos congelados en el refrigerador junto a la lechuga y el yogurt, y se puede embarazar hoy o en 10 años, cuando le apetezca.

ESTE ES TIP QUE NOS DA ALBERTO GUERRA PARA NO TENER UNA SOLA CRISIS EN 10 AÑOS EN SU MATRIMONIO CON ZURIA VEGA

Alberto Guerra asegura que en 10 años de matrimonio nunca ha tenido una sola crisis en su matrimonio con Zuria Vega, es muy sensato, sus palabras tienen mucha profundidad y mucha calma y nos da un consejo para no tener crisis matrimoniales: -observar detenidamente a tu pareja-. Asimismo dice que él no tiene tabúes de ningún tipo con sus hijos que son muy pequeños, por lo que les da toda la información para que nunca sufran ningún tipo de abusos, que no va a esperar a que sus hijos estén embarazados para hablarles de sexualidad y así lo explicó, con rectitud y coherencia desde el corazón.

Su familia es extraordinaria porque es la única en el mundo que nunca ha tenido una crisis matrimonial. Y no sólo es un gigante en su vida privada, sino que es tan buen actor que ese flaquito crece cuando se sube al escenario, tanto así que lo ves como si midiera dos metros.

ELIZABETH GUTIÉRREZ ES MUY ALIVIANADA CON WILLIAM LEVY, ¡NOSOTROS SOMOS LOS QUE SOMOS MUY AZOTADOS!

Al parecer Elizabeth Gutiérrez y William Levy iniciaron su romance y volvieron a ser una pareja amorosa, ya que ella publicó una foto de los dos tomados de las manos y escribió: “En una cita con mi pareja favorita William Levy”, y publicó las manos de ambos entrelazadas.

Al menos ellos ya conocen las manías del otro de memoria. Ella ya lo ha oído roncar y lo ha visto con y sin pelo, por lo que lo de ellos, es una relación muy hecha.

Claro que para que funcione Elizabeth tiene que recordar que los hombres no quieren jugar a la casita, quieren sentir pasión en el colchón y si te olvidas de cuchiplanchar con el marido, él se acaba olvidándose de ti y eso acaba con el matrimonio.

La verdad, que felicidad ver que Elizabeth no es azotada, no se corta las venas porque William haya tenido alguna relación ni tira una familia por un enojo, es muy alivianada. ¡Nosotros somos los azotados!

Por Shanik Berman

