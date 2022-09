Diego Luna conquista una galaxia lejana

Después de haber triunfado en Hollywood en 2016 con la cinta Rogue One, hoy Diego Luna regresa al universo de Star Wars para protagonizar su propia serie con el personaje de Cassian Andor en la que además funge como productor ejecutivo en la historia de George Lucas.

Hace 6 años conocimos a Cassian Andor en el filme Rogue One, que da pie a la primera cinta de Star Wars que vimos en el cine en 1977, y sin que lo hubiéramos imaginado, el personaje resultó tan importante para el universo creado por George Lucas, que le dieron su propia serie para conocer sus orígenes. El trabajo que hizo Diego Luna junto a Felicity Jones en ese filme de hace 6 años fue tan bueno que generó una gran empatía con los más grandes fanáticos de Star Wars, quienes desde su anuncio, celebraron la llegada de Andor al streaming a través de la plataforma Disney+.

Antes de continuar, creo que es importante explicar en qué punto cronológico del universo de Star Wars, se ubica la serie protagonizada por Diego Luna. Tomando en cuenta que todos sabemos que el orden en el que se estrenaron las películas de la Guerra de las Galaxias no es precisamente la forma en la que deben verse, entonces comenzamos con los tres primeros episodios de la franquicia: La Amenaza Fantasma, El Ataque de los Clones y La Venganza de los Sith, después vendría la serie Obi-Wan Kenobi que se estrenó recientemente en la plataforma por streaming, que muestra el viaje emocional por el que atraviesa el Jedi, luego de la transformación de Anakin Skywalker a Darth Vader en el Episodio III; después de esta historia viene Han Solo, para de ahí darle pie a Andor, que resulta ser a su vez una precuela de Rogue One, que da pie a los siguientes episodios (los primeros que conocimos en realidad) Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi. Después de estas cintas, viene la serie The Mandalorian. El Libro de Boba Fett (también estrenados en Disney+) y de ahí los Episodios VII, VIII y IX: El Despertar de la Fuerza, Los últimos Jedi y El Ascenso de Skywalker. Todo esto sin contar las producciones animadas que se han entremezclado con las cintas mencionadas.

Dicho lo anterior, toca hablar de Andor, la serie que consta de 24 capítulos (12 por cada temporada) a través de los cuales conocemos a profundidad el origen del personaje que se convierte en clave para la Rebelión que lucha contra el Imperio. Un gran trabajo que hace el charolastra en esta producción que siguió con su rodaje contra viento, marea y una pandemia. Hace aproximadamente un mes y en un breve descanso que Diego Luna se tomó de la filmación de la segunda temporada de la serie, pude platicar con el actor mexicano, quien 20 años después de haber saltado a la fama a nivel mundial con Y tu mamá también, hoy se puede sentar en la misma mesa de trabajo junto a George Lucas para ayudar al cineasta con la expansión del universo de Star Wars. Ni el mismo Luna se la cree y así lo expresó desde un lugar muy humilde: “Sonó como mucha carga, me entró una contractura aquí ahorita que dijiste eso. La verdad es que sí es algo en lo que he reparado últimamente, como que tengo mucho que agradecer. He tenido la fortuna de experimentar una libertad, que en términos de estar donde quiero estar, contar las historias que quiero contar, trabajar con la que quiero trabajar, y como siempre, entendiendo que el lugar en el que estoy es una posibilidad de entendimiento y aprendizaje. Nunca como que proyecté un futuro. Nunca dije yo quisiera ser esto a tal edad, como que he entendido que en la vida hay que vivir el momento, agradecer el momento y sacarle el mayor provecho al presente y eso eventualmente te llevará a un futuro promisorio”.

A pesar de que Luna está triunfando en Hollywood, el actor siempre trata de regresar a su país a dirigir cine, así como para producir y actuar en teatro, algo que según sus palabras, lo ha mantenido con los pies bien puestos sobre la tierra: “Pero quizá si tengo que agradecer a las personas que conocí al principio. La gente que conocí en el teatro en México, que no se planteaban nada más que contar esa historia que estaban haciendo bien, hacer las cosas bien, de subirse al escenario con la convicción de saber que estás haciendo, de haber trabajado con rigor. Ahí tuve muchas experiencias fundamentales, no solo de actores y actrices sino de gente, directores, escenógrafos, mi papá, empezando por él. Como que esa comunidad si me dio algo que hasta la fecha me ayuda a encontrar un centro y que voy a agradecer siempre. Mi profesión la verdad es que es una profesión en la que una va creciendo con su profesión y por ende las oportunidades van creciendo contigo y por eso he tenido esa libertad de replantearme las cosas, a veces dedicare profundamente al teatro, a veces decir, estos dos años voy a viajar con mi trabajo, a vivir experiencias fuera de mi país, de pronto regresar a mi país y decir quiero hacer una compañía y estar haciendo cosas”.

Pero quien conoce tan solo un poco de Diego Luna sabe que además de escoger muy bien sus proyectos filmográficos en términos de economía y proyección actoral, el mexicano también trata de ser congruente en contar historias que signifiquen algo, lleven un mensaje y hoy representen a todas las razas: “Totalmente y Star Wars siempre ha sido una herramienta para hacer un comentario sobre una realidad. La ciencia ficción es una herramienta indispensable, porque cuando empiezas diciendo que esto pasa en una galaxia muy muy lejana quizá genera una distancia, una apertura, porque quizá no estoy hablando de ti, no te lo tomes personal, pero eventualmente a través de un vehículo así es que te puedo hacer un comentario que a ti te resuene y te haga ver tu realidad de otra forma”.

Al menos lo que vi en los primeros 4 episodios de Andor, me pareció maravilloso pues mantiene la esencia de Star Wars y nos permite conocer más de este personaje que se hace acompañar de otros muy interesantes interpretados por Adria Arjona, Stellan Skarsgård, entre otros. Este 21 de septiembre se estrenarán los tres primeros episodios y después uno cada miércoles. Así es que todos a disfrutar de Andor en Disney+.

Sigue leyendo:

El niño de madera regresó… otra vez

Regresa la fiebre Tolkeniana

Melissa Barrera sigue respirando en Hollywood