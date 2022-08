Melissa Barrera sigue respirando en Hollywood

Tras protagonizar En el Barrio y la más reciente entrega de Scream, la actriz regiomontana Melissa Barrera, la vuelve a romper en Hollywood con Sigue Respirando que la actriz lidera para Netflix. ¿Pero qué tan difícil es para una mexicana mantenerse con el pie firme en una industria, que si bien está superándose en términos de representación, aún sigue siendo discriminatoria para las minorías? Pasen a leer.

Ya son más de 7 años desde que el llamado #OscarSoWhite resonó fuerte en Hollywood y desde entonces hasta ahora, la industria de Hollywood ha tenido que hacer cambios significativos, desde sus organismos más importantes como la Academia de Artes Cinematográfica, los sindicatos como el SAG AFTRA, así como los más grandes estudios que anteriormente ignoraban a los afroamericanos, a los latinos y en gran medida a las mujeres.

¿Que una mujer pudiera producir sus propios proyectos? Eso era impensable. Pero esa era está acabando, o al menos eso parece. En columnas anteriores le he dado espacio a mujeres como Nicole Kidman, Kate Winslet, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Angelina Jolie y la propia Salma Hayek quienes se han convertido en grandes productoras de proyectos audiovisuales gigantescos y han logrado acaparar no solo la pantalla grande, sino también el streaming con series como Big Little Lies, Mare of Easttown, Little Fires Everywhere, The Morning Show y el más reciente de Hayek, Santa Evita. Es más la propia Salma habló sobre el trabajo que le costó ser reconocida como productora de la cinta Frida hace justo 20 años cuando Harvey Weinstein le quería cortar las alas a la veracruzana por no querer acostarse con él. Aún con todo, Hayek consiguió no solo su protagónico y la producción del filme sobre la artista mexicana, sino también una nominación al Óscar que terminó por darle su lugar en ese Hollywood que tantas veces le dijo que no. Tras ese camino va Melissa Barrera. Calladita, sin hacer mucho ruido, sin estarse pavoneando en todos los eventos de la industria. No, ella solo está concentrada en trabajar y cuando descansa, busca mantener a flote su matrimonio con el cantante Xavier Zazueta.

Además de encontrarse filmando Scream 6, Melissa Barrera, es la protagonista de uno de los seriados más comentados de Netflix y el cual a pesar de que se estrenó hace un par de semanas en la plataforma de streaming, sigue estando en el ranking de los más vistos. Se trata de Sigue Respirando, un drama, disfrazado de thriller psicológico, sobre una prestigiada abogada quien tras sufrir un accidente en una avioneta, debe sobrevivir sola en el medio de la nada en una zona boscosa. Son 6 capítulos cortos de una media hora de duración, por lo que en tres horas te echas la mini serie completa en la que vemos a Barrera cargar con TODO el peso de la historia haciendo un gran trabajo. Y no, no estoy hablando como buena amiga de Melissa que me considero. Tampoco lo estoy diciendo desde un patriotismo hipócrita como el que nos sale a todos cuando juega la selección mexicana en el Mundial de futbol.

Lo digo desde el punto de vista de una mujer que conoce de cine y que se ha dedicado desde hace 19 años a estudiar y criticar los proyectos audiovisuales. Y créanme, lo que hace Melissa Barrera como actriz en Sigue Respirando es glorioso porque además de que como espectadores nos convertimos en testigos sobre las aptitudes de supervivencia de su personaje, también nos da una gran lección sobre resiliencia.

A pesar de su apretada agenda, Melissa Barrera, se hizo un espacio en medio de la filmación de Scream 6, para platicar con una servidora sobre el éxito de la serie: “Estoy gratamente sorprendida con la respuesta del show, la verdad nos recibieron mejor de lo que esperaba, yo no sabía que esperar porque es un show muy diferente, es un show muy emocional. A mi en lo personal lo único que me importaba es que lo vieran en México”. La historia resulta ser muy emocional y en un plano mucho más personal, le ayudó a la actriz mexicana a cerrar ciclos familiares: “Me dieron la oportunidad de cargar el peso de una serie y a la vez me sirvió como terapia porque todo lo que estaba viviendo el personaje lo estaba viviendo yo también. Esas relaciones rotas que a veces tenemos con nuestros seres queridos, que las tengo yo también, de una u otra manera las fui sanando con las vivencias del personaje. Me tuve que atrever a estar completamente desnuda emocionalmente en frente de la cámara sola la mayoría del tiempo. Me perdoné a mi misma porque soy muy dura conmigo, obviamente ninguna familia es perfecta, ni nadie tiene una vida perfecta y eso no significa que no me sienta muy afortunada porque tengo una familia muy unida y siempre he tenido el apoyo de mi mamá, de mis hermanas, de mi abuela, pero luego te culpas a ti misma, y esa es una de las lecciones más grandes del show porque el personaje se culpa porque la abandonó su mamá. Y yo me perdoné a mi misma en este proceso, me dije a mi misma que nada de las relaciones rotas que tengo en mi vida es mi culpa”.

Si quieren verse reflejados en la pantalla de una y mil maneras, no se pueden perder Sigue Respirando, y todo lo que trae entre manos Melissa Barrera, porque en el próximo Festival de Cine de Toronto estrenará la cinta musical Carmen, que fue dirigida por Benjamin Millepied (bailarín y esposo de Natalie Portman), además de que este año también debutará como productora de la cinta de horror Bed Rest, para entonces también poner ese granito de arena con el que la mexicana busca apoyar a otros compatriotas y seguir abriendo camino a las generaciones venideras. Aplausos para ella y todos los mexicanos que la están rompiendo a lo grande en la industria.