Regresa la fiebre Tolkeniana

Una de las series más esperadas, pero también la más cara de la historia llega por fin al streaming tras casi dos décadas de que se estrenara la última cinta de El Señor de los Anillos en el cine. Se trata de Los Anillos de Poder, que pretende convertirse en un fenómeno mediático. ¿Pero qué dicen sus protagonistas? Platicamos con ellos en su reciente visita a México.

Creo que para hablar de El Señor de los Anillos y el grandioso trabajo literario que hizo J. R. R. Tolkien, necesitaríamos hacer una columna diaria para poder desmenuzar lo que sus novelas y adaptaciones al cine han representado para la cultura a nivel mundial. Por eso para este documento, elegí irme por la introducción a lo que será la serie y la parte más emocional a la que nos ha llevado este maravilloso mundo de fantasía tolkeniano en el séptimo arte y lo que seguramente ocurrirá con Los Anillos de Poder que estrena este jueves en la plataforma por streaming Prime Video, en la que se podrán ver los dos primeros episodios.

Antes de adentrarnos a lo que el elenco de la serie piensa sobre este tan esperado estreno, esto es lo que tienen que saber antes de sentarse a ver Los Anillos de Poder: No necesitas haber visto absolutamente nada de la saga de El Señor de los Anillos para arrancar con el seriado porque está ubicado en la Segunda Edad, o la llamada Edad Oscura que ocurre muchos, miles de años atrás de La Comunidad del Anillo, la primera cinta que vimos en la pantalla grande por allá de 2001. En todo caso, si quieren estar un poco empapados sobre Tolkien, sus personajes, los reinos y demás, podrían echarse esa primera película que nos introduce muy bien a este mundo, pero definitivamente no es necesario. Y de El Hobbit, olvídenla para siempre. Hagan de cuenta que no existió. En esta serie nos explican cómo es que cobraron importancia los famosos anillos de poder, incluido el Anillo Único de Sauron, el cual fue el objeto del deseo de Gollum, por el cual pelea Frodo contra viento y marea y alrededor del cual surge toda esa grandiosa trilogía de El Señor de los Anillos. En la serie, para los que sí vieron todas las películas de la franquicia incluido El Hobbit, encontrarán nombres de personajes conocidos como Galadriel, quien se convierte en la verdadera protagonista de la historia, al menos así se puede ver en los dos primeros episodios que estrenaron este jueves. En el seriado que constará de 9 capítulos, este poderoso personaje femenino es interpretado por la actriz sueca Morfydd Clark y ya en una edad más madura, es personificado por Cate Blanchett.

En su visita a México, gran parte del elenco de la serie habló sobre cómo desde sus novelas, Tolkien siempre fue un escritor que trató la inclusión (que hoy está tan de moda) de una manera muy orgánica al fomentar siempre la unión de los reinos para combatir al mal y así es como lo expresó el actor Benjamin Walker quien interpreta en una etapa más joven al rey elfo Gil-Galad (en las cintas de El Señor de los Anillos, este personaje es interpretado por el actor Mark Ferguson): "Yo creo que pone sobre la mesa muchos mensajes sobre el mundo en el que estamos viviendo hoy en día. Tolkien siempre entendió que nos necesitamos los unos a los otros y que la maldad y la destrucción es inevitable por nuestra propia fragilidad. Solo cuando nos unimos y celebramos la diversidad entre las especies y cuando superamos nuestras diferencias. La única forma de erradicar la maldad es cuando nos unimos como una sola población. Y yo creo que eso es muy cierto. Y cada sociedad que no es capaz de empoderar y educar a las mujeres y respetar a sus mujeres, se queda atrapado en el pasado y se va quedando atrás de esta sociedad.

Otro de los actores que resultan una gran revelación en estos dos primeros episodios es el boricua Ismael Cruz Córdova, a quien ya habíamos visto brillar en la mini serie The Undoing junto a Nicole Kidman y Hugh Grant. En entrevista con esta servidora, el actor les responde a todos aquellos quienes hoy critican que los proyectos de Hollywood deban “pagar” una cuota de inclusión: “Me pongo un poquito más pacífico con la situación y digo: ¿Forzado de dónde?. Yo existo, yo no soy un mito. ¿Qué se supone que yo haga como ser humano? Que me esconda, que diga está bien no voy a existir, no voy a disfrutarlo. Yo tengo el derecho de tener las mismas oportunidades. No estamos buscando más. Y es muy importante poderse ver en las cosas para poder imaginarse y entonces crearlas.”

El tema de El Señor de los Anillos es bastante extenso y creo que tendré que hacer otra columna más adelante para seguir hablando de ello porque estoy segura de que así como lo ha hecho la franquicia de Game of Thrones, esta de El Señor de los Anillos no será la excepción.

Yo por lo pronto les puedo decir que disfruté de sobre manera los dos primeros episodios, pero eso sí, debo advertir que son largos y un poco lentos en un inicio, pues en ellos se van estableciendo los personajes, las situaciones, los reinos y en general la trama de la historia. Hay que tenerles un poco de paciencia y gozarlos sin cuestionarse más.

