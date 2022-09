El niño de madera regresó… otra vez

Una de las cintas más esperadas de la casa Disney por fin llegó al streaming, se trata de la nueva versión de Pinocho, una de las que se han realizado en los últimos años sobre el niño de madera que tanta curiosidad genera para los cineastas. Pero ¿qué hay detrás de este filme que se estrenó por Disney+ dirigida por Robert Zemeckis?. Platiqué con el pequeño protagonista de la historia. Pasen a leer.

Para empezar esta columna tengo que ser muy honesta. Si existe una historia que no me gusta, es la de Pinocho y creo que la cinta animada de 1940 tiene la culpa, porque me recuerdo siendo muy chiquita viendo la película y se me hacía eterna, cosa que suscribí recientemente cuando intenté verla de nueva cuenta con mi hijo de 3 años. Obvio no la aguantó mucho y yo tampoco. Y le puse la cinta, después de leerle el cuento original que el italiano Carlo Collodi escribió por allá de 1882, en un ejercicio de enseñarle la importancia de ser honestos, cosa que mientras leía el cuento y veía la cinta, me resonaba fuertemente en mi cabeza al pensar que tal vez le estaba enviando un mensaje equivocado, pero eso lo dejo para mi chat de mamás de la escuela de mi hijo.

Si nos centramos en la película de Zemeckis que es muy fiel a la cinta animada pero en live action, en el pecado lleva la penitencia, solo que en versión más corta. El cineasta ganador del Oscar por Forrest Gump, nos entregó una cinta que no conllevó ningún riesgo y a mi parecer eso la hace un tanto monótona. Creo que el inicio, hasta que Pinocho se va a la escuela, es hermoso.

Toda esta parte tan emocional en donde vemos a un Geppetto magníficamente interpretado por Tom Hanks, tan conmovido por su creación y con una nostalgia tremenda por el niño de carne y hueso que perdió, es por demás conmovedora. La aparición del Hada Azul (Cynthia Erivo) y su interpretación del tema “When you wish upon a star”, me puso la piel chinita y tengo que admitir que me hizo derramar algunas lágrimas, porque claro, no es lo mismo haber visto la película cuando era una niña a hacerlo ahora que soy mamá de un pequeño y la simple idea de perderlo, me puso muy melancólica. Hasta ahí íbamos bien y después la magia se esfumó.

Creo que en diferentes momentos de la cinta, Zemeckis intenta darnos momentos entrañables y los logra por ejemplo con la titiritera que ayuda a Pinocho y muy hacia el final de la película, sin embargo, no le alcanza para entregarnos una nueva versión que realmente valga la pena. Vamos, con esto no estoy invitando a que la gente no la vea. Al final del día, la manufactura del filme es impecable y la animación de los personajes de Pepe Grillo (cuya voz la da el actor Joseph Gordon-Levitt) y Pinocho es muy linda.

Precisamente tuve la oportunidad de platicar con el actor británico Benjamin Evan Ainsworth (The Haunting of Bly Manor), que prestó su voz para el niño de madera y coincide con que la cinta mantiene el espíritu de un clásico de Disney:

“Sí, la película es muy fiel a la clásica de 1940, pero hay algunas cosas que se re imaginaron como algunas canciones nuevas, algunos personajes. Creo que también responde a las nuevas generaciones. Es más la parte moral, la que te hace más sentido hoy en día, que va de ser honesto y amable. Yo creo que la moraleja con la que me quedo de Pinocho es que afuera hay un mundo muy emocionante pero para poder viajar en ese mundo, tienes que ser bueno, tienes que ser honesto”.

Y coincido con Benjamin en que hay una parte del mensaje que es muy poderoso para los niños sobre la honestidad, la humanidad en las personas y lo que nos define como buenos y malos.

Con las nuevas técnicas de filmación que existen ahí afuera, tenía mucha curiosidad de saber qué tanto se involucró este joven actor en el rodaje de la cinta, sabiendo que él solo prestó su voz para Pinocho:

"Mi personaje es completamente creado por computadora, así es que no hice ninguna filmación con movimientos y ese tipo de cosas, pero primero grabé todas mis voces con un micrófono, cámaras y dirigido por Robert Zemeckis y eso fue increíble. Después si tuve que ir al set para darles réplica con mis líneas detrás de cámaras a los actores que estaban grabando y filmando y creo que tuve lo mejor de los dos mundos".

Y esto es algo muy de Robert Zemeckis y que hemos visto en cintas con alto contenido en CGI como El expreso Polar o A Christmas Carol, en las que ha involucrado a sus actores en todos los procesos de filmación para que se sienta una verdadera interacción entre todas las partes y eso sí se percibe en Pinocho.

Hasta el momento esta nueva cinta no ha recibido las mejores críticas como tampoco lo hizo la versión que dirigió Roberto Benigni en 2002, ni la que él mismo protagonizó ya como Geppetto hace 3 años y de la cual también hablamos en esta columna.

Ahora solo falta esperar lo que Guillermo Del Toro tiene para ofrecernos en la película que estrenara próximamente en Netflix y de la cual, viniendo del cineasta mexicano, se espera mucha oscuridad y esa parte un tanto más fiel y cruel de la historia original del italiano Collodi.