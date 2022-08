La escuchan en el Senado

Nos platican que en el Senado de la República no ven con malos ojos las consideraciones de la senadora del Revolucionario Institucional, Claudia Ruiz Massieu, sobre quién debería presidir la Mesa Directiva para el periodo de sesiones que inicia en septiembre. Básicamente expuso que Alejandro Armenta y José Narro, ambos de Morena, dividen opiniones; otra opción del mismo partido podría ser Higinio Martínez, quien tiene buena relación con todas las fracciones parlamentarias.



Revisan agenda de género

Por cierto, varias senadoras se reunieron con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, para abordar temas de género en la agenda legislativa. El ministro reunió a legisladoras de oposición y morenistas, encabezadas por Olga Sánchez Cordero. También platicaron sobre porfundizar en favor de los derechos de las mujeres, la justicia y derechos humanos.



Margarita se encarta



La diputada panista, Margarita Zavala, guardó el traje de aspirante presidencial para ponerse el de suspirante a la jefatura de Gobierno de la CDMX. Nos cuentan que en el PAN se le ha dejado ver que no está considerada para la selección del abanderado a la silla del águila que propondrán a Va por México y por eso la ex primera dama apunta hacia otro lado.



Encinas sostiene su postura



La voz discordante en la 4T la emitió el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas. A su parecer, la Guardia Nacional debe permanecer como cuerpo de seguridad civil. Es decir, no está de acuerdo con incorporarla a la Secretaría de la Defensa, como plantea el presidente López Obrador. “La seguridad pública es un asunto de la autoridad civil”, sostuvo.



Buscando inversiones



El gobierno de Claudia Sheinbaum acelera para atraer inversiones nacionales y extranjeras. Para ello, este 25 y 26 de agosto, en el Centro Citibanamex, realizará la Feria de la Inversión, donde los empresarios conocerán los proyectos y oportunidades que brinda la ciudad. Esto, se suma a los esfuerzos de la secretaría de Administración y Finanzas, Luz Elena González.

PAL

