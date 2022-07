Ecos del fracaso

Los campeonatos Sub 17 y algún que otro segundo puesto que México ha adquirido en fechas recientes refleja que en esas categorías se trabaja, o trabajaba, bien. Paradójicamente en la Liga MX cada equipo de primera división está obligado a tener una sucursal Sub 20, Sub 18 y Sub 16, aspecto que para muchos tendría que ser esperanzador, pero nada más lejos de la realidad, ejemplificada, como trato de hacer siempre en mis columnas, con números fríos, para el que diga que los extranjeros no les tapan el lugar a las canteras, le va un dato escalofriante.

El torneo pasado apenas debutaron 23 mexicanos, lo que entre18 equipos se traduce en 1.22. De esos, ¿cuántos se afianzaron como titulares? Además de ello, muchos de esos están siendo sacados a la luz por Chivas, que no le queda de otra; Pachuca o Santos, que tienen un modelo envidiable de formación a últimas fechas y a pesar de tanto foráneo tratan de dar juego a sus inferiores, porque si hablamos del resto están muy lejos de ello, asómese a Tigres o Rayados que ni para cuándo planeen debutar gente, más allá de que Miguel Herrera diga que también para eso fue contratado.

Vaya pedazo de papelón que atestiguamos la semana anterior cuando la Selección Sub 20, dirigida por Luis Pérez, sucumbió en su doble objetivo de calificar a los Juegos Olímpicos y Mundial de la categoría, y debemos de tomar en cuenta varias cosas.

1. Estos jóvenes, si se sigue con la vomitiva regla de tener nueve extranjeros por equipo en primera división, se van a perder. Solo Marcelo Flores o algunos que están fuera se salvarán de la catástrofe. Aquí difícilmente serán tomados en cuenta. Tras el fracaso, a actuar de inmediato y si no van a cambiar las reglas del circuito, a exportar a otras latitudes, sobre todo, buscarles acomodo en Europa, porque ya no tendrán ningún torneo internacional para mostrarse.

2. Cuántos jóvenes que tienen doble nacionalidad y que pueden ser grandes prospectos, también van a preferir a otras selecciones. Habrá que estar pendientes de ello.

3. En esta generación se tenían la mayoría de esperanzas para la Copa del Mundo que se celebrará el 2026.

4. Espero que alguien juzgue con dureza a Gerardo Torrado, Luis Pérez y encargados de llevar a buen puerto a las escuadras nacionales. Es imperdonable que equipos con infraestructuras deleznables como casi todos los del área te pasen por encima. No es infravalorar a los rivales, sencillamente es hablar de que aquí el futbol es el único deporte al que se le da importante valor y

ni en ese logras destacar.

5. Ya me voy. Ojalá la otra semana no tengamos que hablar de otro traspié de la femenil, que fue bailada por Jamaica en su primera exhibición.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

