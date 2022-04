Últimas escalas

Hoy arrancan, oficialmente, las últimas oportunidades para que aquellos jóvenes que el Tata Martino y sus colaboradores tengan considerados para la Copa del Mundo, a llevarse a cabo en el invierno sean considerados, y que realmente se pueda producir un cambio generacional importante dentro de un combinado repleto de elementos del pasado que lo único que brindaron al representativo nacional fue pena y aun así, por compromisos comerciales, terquedad de los estrategas, o sencillamente, porque es lo que había, ahí han permanecido sin ser relevados.

Cualquier potencia mundial basa su éxito en los jóvenes y es increíble que aquí en México pensamos tener la razón dejando a los de experiencia más arriba de los que van emergiendo, y no hacer una mezcla. Bien dicen que cuando funciona algo, cópialo. No hablo de los elementos que tendrían que estar y a los que Martino no pela a pesar de su extraordinario torneo, porque me enfadó y la salud no es culpable de ello, pero comencemos.

Carlos Acevedo. Guardameta de 25 años. Santos tiene posibilidad de calificar, aunque muy remota, por él. En varios partidos ha salvado a los laguneros de goleadas, y hasta el arranque de este pésimo torneo para ellos, tenía menos goles recibidos que partidos jugados en su trayectoria. Hoy es el mexicano con mejor promedio de la liga, sólo superado por Nahuel Guzmán, Camilo Vargas y Esteban Andrada.

Jordan Carrillo. Otro elemento de Santos con condiciones envidiables. Juega poco en su equipo, pero cada que lo hace le transforma la cara. Muy habilidoso por las bandas contando con gran tiro de media distancia. Lleva los mismos goles que su compañero Lalo Aguirre y el segundo citado ha recibido muchas más oportunidades.

Israel Reyes. Otro que, junto con Chava, del mismo apellido, demuestran mucha solvencia en la defensa para esas labores e incluso para ir a atacar. Mucho mejores ambos que Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno y varios defensas que deberían culminar su ciclo ya. El jugador del América, por cierto, no fue convocado. Veremos si el del puebla lo consigue. Urge esa posición.

Jonathan Gómez, milita en la Real Sociedad B española. Tiene 18 años, juega por la lateral izquierda. Debe mostrar cosas interesantes, porque el futbol mexicano está huérfano en ambos costados. Ojalá sea un buen descubrimiento. Ni qué decir de Marcelo Flores, que participa en la sub-23 del Arsenal y tiene virtudes de crack, apenas con 18 primaveras vividas. Él ya lo ha demostrado incluso con las selecciones menores. Habrá qué blindarlo para el futuro.

Último tren también para Sebastián Córdoba, el Piojo Alvarado o Erick Aguirre, tipos más consolidados en el circuito, pero que presentan baja de nivel ostensible, aunque también con mucha carrera por delante. Veremos quienes logran convencer a Martino, que parece tener ya un club de fans inamovible.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

PAL