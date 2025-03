Manuel Alejandro habla del romance entre Luis Miguel y Paloma Cuevas representado en la canción “Si tú te atreves”

En una reciente entrevista con la psicóloga Silvia Olmedo, el reconocido compositor español, Manuel Alejandro, habló sobre la historia detrás de "Si Tú Te Atreves", el popular tema interpretado por Luis Miguel que escribió inspirándose en el romance entre "El Sol de México" y Paloma Cuevas del cual habría sido testigo hace años atrás cuando vivió en Acapulco.

Según explicó Luis Miguel y Paloma Cuevas tenían un vínculo de amistad muy especial, algo que tiene sentido teniendo en cuenta que ambas celebridades se conocieron desde su infancia debido a que sus familias mantenían una relación muy cercana, mismo que lo llevó a pensar que su amor tarde o temprano se iba a dar.

"Fíjate tú que cómo era una cosa muy especial, desde dos amigos. Amigos eran ellos, no era ella, porque a mí me constaba, porque yo conozco, conocía a los dos, y yo decía: ‘esto no puede ser, pero es que va a ser’, y entonces escribí ‘Si tú te atreves’", señaló.