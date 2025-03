Bely y Beto llegan a la Feria del Caballo en Texcoco y celebran 30 años de su show

Este 28 de marzo, dio inicio la tradicional Feria del Caballo en Texcoco en su edición número 42, y los encargados de abrir el Palenque fue nada más y nada menos que La Banda MS, sin embargo, no solo los adultos podrán disfrutar de este tipo de espectáculos, pues, también los más pequeños de la casa podrán vivir la experiencia de un Palenque.

Lo anterior debido a la presentación de uno de los shows infantiles más exitosos y virales del momento, se trata de la presentación de “Bely y Beto” quienes llegan a la Feria de Texcoco con su show “Nuestros sueños Tour” y para más detalles, Belinda Treviño, creadora de este show y de los personajes platicó en exclusiva con El Heraldo de México.

Será este próximo domingo 30 de marzo cuando Bely acompañada de Beto y todos sus chiquillos lleguen a uno de los palenques más importantes de nuestro país, para deleitar a los más pequeños de la casa y así cantantes y bailen todos los éxitos del espectáculo infantil.

En este espectáculo dará comienzo en punto de las 14:00 horas, el horario está pensado para que las familias mexicanas puedan llevar a los niños a disfrutar del show de “Bely y Beto”, además, Belinda reveló que los pequeños que asistan podrán disfrutar de todos los personajes que ven en los episodios que se transmiten en YouTube.

Fue en la década de los 2000 cuando “Bely Beto” fueron parte de la programación de una famosa cadena televisiva de Monterrey, sin embargo, poco a poco fueron reduciendo su tiempo al aire hasta que solo se convirtieron en pequeñas participaciones en otros programas y de acuerdo con información de la propia Bely supuestamente el show habría sido cancelado por no ser atractivo, lo que la llevó a incursionar en otro tipo de plataformas.

Fue gracias a su salida de la televisión que el show de “Bely y Beto” ahora se puede disfrutar en YouTube y pese a que muchos lo consideraban “poco atractivo”, este 2025, está por cumplir 30 años ininterrumpidos de estar en el gusto de los pequeños de la casa.

Al preguntarle si es que ya preparan un show especial para celebrar 30 años de “Bely y Beto”, la creadora de este show reveló para El Heraldo de México que a lo largo de todo este 2025 han celebrado: “Nosotros lo estamos celebrando en cada uno de los shows con videos preparados, canciones nuevas y queremos hacer un evento especial pero ese ya sería más adelante como a mediados de agosto, septiembre, para celebrar nuestro aniversario”.

Finalmente durante la plática con El Heraldo de México, Belinda Treviño, nombre real de “Bely” resaltó la emoción que le da cada vez que algún o alguna fanática se acerca a ella para confesar que creció con sus canciones y ahora sus hijos también son seguidores del show de “Bely y Beto”.

“Me lo han dicho muchísimas veces, niños que han sido fans de Bely y Beto, que crecieron, se casaron, tienen hijos y sigue Bely y Beto, dando lata, me encanta que me lo diga, el tiempo no pasa en vano, son 30 años seguidos con este proyecto y me hace muy feliz que me lo sigan por que quiere decir que seguimos en el gusto del público”, finalizó Belinda.