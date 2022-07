Estalla AMLO contra el Poder Judicial

El Presidente de la República tuvo un mal día con el Poder Judicial de la Federación. Volcó el poder político en contra de un juez que frenó una multa impuesta por el gobierno en contra de una compañía energética e ignoró la suspensión de otro juez para el Tren Maya. López Obrador vuelve a mostrar que no le gustan los contrapesos y sin importar que puede extralimitarse en sus funciones decidió usar el aparato del estado para que se cumpla su voluntad.

Ya son varios rounds los que lleva el gobierno federal con el juez Juan Pablo Gómez Fierro, en materia administrativa, quien llevaba dos suspensiones decretadas sobre temas energéticos en favor de empresas que presentaron amparos sobre la reforma eléctrica y otra suspensión a favor de un ciudadano que se amparó contra el registro de datos biométricos para los usuarios de celulares después de ser aprobada una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones.

En una nueva reacción que especialistas en Derecho no recuerdan que se haya registrado en ningún otro sexenio del México moderno en contra de un juez federal, desde la mañanera de ayer el Presidente anunció una investigación por falsificación de documentos en contra de Gómez Fierro después de suspender una multa por 10 mil millones de pesos a Iberdrola.

Criterio opuesto es la que tiene su gobierno para no respetar la ley e ir en contra de otro juez que suspendió las actividades del tramo 5 del Tren Maya hasta resolverse un juicio por la falta de permisos ambientales. Se inventó que no se puede dar a conocer la información por asuntos de seguridad nacional, un argumento sacado de la manga que no tiene bases jurídicas para comprarse la idea.

Se necesita y se extraña la voz firme del presidente del Consejo de la Judicatura para impedir que el poder político intente imponerse sobre el poder judicial con criterios unipersonales.

FISCAL DE NUEVO LEÓN AGARRA VACACIONES

El fiscal de Nuevo León que ocultó información, tergiversó el expediente e intentó dar carpetazo en el caso de Debanhi, se fue de vacaciones ayer a Puerto Vallarta, Jalisco. Tomó un vuelo en la mañana siguiente de anunciar él mismo el derrumbamiento de su verdad histórica, pues médicos forenses de la ciudad de México y Guatemala revelaron que la joven de 18 años no cayó de manera accidental ni murió ahogada en la cisterna donde fue encontrado el cuerpo 13 días después de la desaparición.

Gustavo Adolfo Guerrero fue captado este martes abordando un vuelo en la Terminal C del Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo acompañado de una mujer, un hombre y dos niños. Tal parece que terminó estresado después de que se evidenciara su manejo tendencioso en las pesquisas del caso Debanhi, que más ha escandalizado en los últimos años en Nuevo León, y mientras sus colaboradores limpian la carpeta de investigación para sacar todas sus líneas falsas él se fue a tomar el sol al mar.

UPPERCUT: Este miércoles en la Jucopo de la Cámara de Diputados, Morena va a imponer su agenda para llevar al pleno la discusión de la Reforma Electoral que contempla desmantelar el INE. Prueba de fuego para Alito Moreno y la Coalición Va por México.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

MAAZ

