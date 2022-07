Las desaparecidas del Fiscal de NL

Además del caso de Debanhi, la Fiscalía de Nuevo León enfrenta la lucha de otro padre indignado por la desaparición de su hija, indiferencia de las autoridades a la hora de ser presentada la denuncia y muerte de Yolanda Martínez Cadena, de 26 años. La conclusión después de un mes de aparecer el cadáver tirado en un predio es que ella se suicidó.

Según la Fiscalía, a cargo de Gustavo Adolfo Guerrero, el análisis de pruebas periciales debilitó la teoría de un feminicidio en el caso de Yolanda al hacer una inspección al lugar donde fue localizado el cuerpo, un predio en Los Huertos, municipio de Juárez, donde no se encontraron casquillos, armas, cuerdas o cualquier otro instrumento con el que haya podido ser agredida. Tampoco se detectaron indicios de lesiones o tortura.

Pero en el caso Debanhi quedó clara la incompetencia e incapacidad de los peritos y del fiscal. A pesar de que el caso cobró relevancia nacional e internacional no pudieron detectar el cuerpo sino hasta 13 días después, no revisaron los videos del hotel donde pasó sus últimas horas, no se resguardó el inmueble, ni tampoco se tomaron muestras, ni se revisaron los espacios con capacidad técnica. Tuvieron que ser las autoridades federales las que atrajeron el caso semanas después y desde el primer día se descubrieron irregularidades sobre las investigaciones y recolección de pruebas. Por lo que de confirmarse hoy que Debanhi Escobar no sufrió una muerte accidental como señalaba la fiscalía local, sino que se trata de un homicidio —como dice una versión— Gustavo Adolfo Guerrero debería irse del cargo.

Yolanda desapareció días antes de Debanhi, pero por los elementos que ambientaron la historia de la segunda joven, su historia se viralizó con más fuerza en redes sociales y tuvo mayor impacto en medios de comunicación. Gerardo Martínez inició la búsqueda de su hija el 31 de marzo de 2022, levantó una denuncia, pero le dijeron que se había ido con su novio y terminó el 29 de mayo al ofrecer él una recompensa de 100 mil pesos: localizó a su hija en una zona entre matorrales.

Asegura que fue un cebo el de la recompensa y alguien mordió el anzuelo: asegura que desenterraron a su hija de algún lugar para sembrarla y cobrar el dinero. En una entrevista reciente aseguró que a dos meses de la tragedia no le han dado los resultados de los peritajes. El padre de Yolanda está en Ciudad de México para solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) apoyo para enfrentar las distintas negligencias y omisiones para acceder a la justicia.

Será clave el resultado de la necropsia de Debanhi para el padre de Yolanda y de más de 62 mujeres desaparecidas desde 2022 y cuyas denuncias no son tomadas con seriedad.

•••

UPPERCUT: Selvame del tren volverá a presentar un recurso legal por lo que consideran una flagrante violación al continuarse los trabajos en el tramo 5 del tren Maya que fueron suspendidos por un juez.

