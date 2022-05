Enlace de Biden busca convencer a AMLO

Guatemala también se arma de valor y manda un mensaje a Estados Unidos al cancelar su asistencia a la Cumbre de las Américas, en respuesta a las críticas que Washington ha realizado sobre la decisión de reelegir a la fiscal General, Consuelo Porras, a la que acusan de falta de compromisos para luchar contra la corrupción.

El presidente del país vecino, Alejandro Giammattei, se sumó a la lista de naciones que no asistirán al evento. Al salir de una reunión en la embajada de México en Guatemala dijo que había compartido con el presidente Andrés Manuel López Obrador una decisión. “Iba a causar revuelo, especialmente en un país, y gracias a Dios tenemos a México de por medio… Si no me van a invitar a la cumbre, de todos modos, ya les mandé decir que no voy”, afirmó.

El mandatario mexicano asume el liderazgo entre los países de Latinoamérica en conflicto con el gobierno de Joe Biden, y además de Guatemala y México se suman a la lista de naciones que desairaron la cumbre: Honduras y Bolivia, así como algunos países del Caribe que no irán por su acercamiento a Cuba, como Belice. Argentina aseguró que iría, pero hizo un llamado a que se invite a todos los países.

Mientras eso pasa en la región, este miércoles una representación de alto nivel de Washington buscará convencer al presidente López Obrador a que acuda a la cumbre que se llevará a cabo del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, luego de condicionar su presencia si Joe Biden no invita a Nicaragua, Venezuela y Cuba.

Este miércoles Christopher Dodd, asesor especial de Biden para la organización de la cumbre, sostendrá una reunión virtual, luego de dar positivo a COVID-19 y cancelar su visita al país, con el mandatario mexicano y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. A Estados Unidos le ocupa y le preocupa que nuestro país no asista, porque como líder de América para la política de su país con la región, la sintonía de México es clave.

Uppercut: En su lucha por meterse a la carrera presidencial y ante la falta de apoyo del Presidente para ser considerado como uno de los posibles candidatos a 2024, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, soltó un dardo sobre el que seguro López Obrador dará acuse de recibo esta mañana, pues luego de que el jefe del Ejecutivo criticó a la UNAM y sus médicos al señalar que huyeron a sus casas en plena pandemia por cobardía y falta de sensibilidad, el legislador dijo que siempre estará del lado de la máxima casa de estudios porque es una institución excelente. El dardo de Monreal ocurre después de que un grupo de morenistas, encabezados por José Narro, iniciaron un movimiento en el partido y entre la bancada para quitarle la posibilidad de que Monreal vuelva a hacerse de la Presidencia de la Mesa Directiva, así como para intentar debilitar su liderazgo al frente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

