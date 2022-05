Buscan aliados para Laura Fernández en Q. Roo

La caballada del PRD está buscando por todos los frentes inyectarle gas a la candidata Laura Fernández de cara a la contienda por la gubernatura de Quintana Roo. A menos de 20 días del proceso electoral, los perredistas están buscando, a marchas forzadas, cómo acercarla, al menos en la percepción, a Mara Lezama, la candidata de Morena a vencer.

Es la única oportunidad que el sol azteca tenía en apoyo con el PAN para hacerse de una plaza política. Solo en Quintana Roo, el PRD llevó mano para elegir, en el resto de los estados dicho partido no sirve de mucho o simplemente no sirve de nada en su asociación con PAN y PRI. Por eso, Jesús Zambrano, presidente del partido; Luis Espinosa Cházaro, coordinador de los diputados federales perredistas, y otra comitiva hacen base desde hace días en la entidad sureña.

Han buscado por todos los medios reunirse con José Luis Pech, candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno del estado, para pedirle que deje sus aspiraciones declinando en favor de Laura Fernández. Sin embargo, el abanderado de MC, le dijo a Zambrano que andaba de viaje y que no podía atenderlo. Pech iría a un acto de campaña a Cozumel y hasta allá querían alcanzarlo Zambrano y su comitiva, pues saben que lo que pase en 2022 y 2023 será clave para salvar el registro electoral en 2024. Para quitárselo de encima, finalmente el candidato naranja le dijo que buscara a Dante Delgado, dirigente nacional de su nuevo partido, y cualquier acuerdo lo viera con él. Dicen en el PRD que Movimiento Ciudadano será culpable de que no gane las elecciones, junto con el PAN, cuando no pudieron mantener la coalición con el PRI en Quintana Roo.

TE PUEDE INTERESAR: Enlace de Biden busca convencer a AMLO

Candado antitrampas, en el TEPJF. De un momento a otro, el DOF publicará una modificación del Tribunal Electoral impulsada por el magistrado presidente Reyes Rodríguez para que las quejas de violaciones electorales, y otras denuncias, no se manejen de manera amañada entre la parte que las presenta y el magistrado que las recibe, para luego hacer trajes especiales a la medida en el sentido de resolución. Ahora será mediante algoritmos para que las manos del hombre o mujer en los tribunales o de coyotes no puedan turnarse por orden alfabético, como solía hacerse hasta antes de la reforma interna que fue aprobada hace unos meses. Ojalá a la Secretaría de Gobernación no se le traspapele hacer la publicación lo antes posible, porque urge, siguen cayendo en el Tribunal Electoral muchas quejas y denuncias ¿O acaso es que requieren un algoritmo también en Bucareli para evitar la mano negra que desaparece las publicaciones en el Diario Oficial?

•••

Uppercut: El INE realiza una cumbre de la Democracia Electoral en defensa del árbitro de los procesos electorales y evitar un desmantelamiento de los organismos estatales y locales. Los foros impulsados por Lorenzo Córdova llegarán hasta Europa, Asia, África, Medio Oriente y América.

