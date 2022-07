Un genio de la comunicación: AMLO

Los medios de comunicación, las charlas de café, las fiestas familiares y, en general, la sociedad, hablan de la sucesión presidencial, de las tres corcholatas preferidas y del que ya no lo es.

Ese es el tema que puso en la mesa el presidente de la República y del que quiere que se hable todos los días, es así como ya nadie habla, o muy pocos, del desastre en la economía, de los altos índices de inseguridad en el país, del nuevo papel que juega el crimen organizado, del aumento en los contagios de Covid-19, de la lamentable situación en la que se encuentra la educación, entre otros temas de interés nacional.

Hemos caído todos en la trampa de López Obrador, estamos metidos en el proceso electoral, y dejamos de un lado los problemas fundamentales de México. Lo peor del caso es que la oposición ya cayó en el juego, no ha construido el modelo de país que quieren los mexicanos y mucho menos ha formado una candidatura, ya sea un hombre o mujer, que aglutine las preferencias de los electores.

El Producto Interno Bruto (PIB) apenas sale de un estancamiento económico y crece un 1% trimestral en 2022. Sin embargo, para alcanzar una recuperación de los ingresos promedio se requiere un crecimiento que compense el aumento demográfico. La Secretaría de Hacienda prevé un crecimiento del 3.4% para 2022, un pronóstico optimista en comparación con la estimación del Fondo Monetario Internacional, organismo que espera que México se expanda 2.8% en todo el año. La inflación sube a 7.88% en la primera quincena de junio, lacerando el bolsillo de todos los mexicanos.

La inseguridad atraviesa por un momento de crisis, ya que constituye uno de los grandes problemas de México. La población se ve afectada por el aumento de los delitos, y un auge del narcotráfico, además de que la impunidad aumenta al no denunciar por la desconfianza hacia las autoridades.

TE PUEDE INTESTAR: Los platos rotos los pagan los mexicanos

México ha registrado los periodos más violentos de su historia en los primeros tres años del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, con 34,690 víctimas de asesinato en 2019, 34,554 en 2020 y 33,410 en 2021.

En materia de Covid-19 no son mejores las noticias, simplemente en este mes se registraron 13,752 casos nuevos de esta enfermedad, atribuidos principalmente a la variante Ómicron, por lo que el acumulado de contagios es de 5 millones 891,589. La última ocasión que se reportaron más de 13,000 contagios diarios fue el pasado 1 de marzo de 2022, cuando se registraron 13,115 nuevos casos.

En cuanto a la educación, durante estos primeros tres años queda claro que no ha sido uno de los asuntos prioritarios para el gobierno, las desigualdades en el ámbito educativo son cada vez más profundas, se habla de primero los pobres, pero no se les ofrece una educación de calidad. No ha habido cambios estructurales en la materia y en el discurso hay un silencio ominoso de los sindicatos y de la oposición.

De la corrupción, no hay mucho de qué hablar, diría el clásico: “lo que se ve no se juzga”, y quien diga que ya erradicamos este flagelo, miente.

En lugar de debatir estos temas con seriedad y proponer en los mismos un cambio, seguimos hablando de las corcholatas, quienes ya están, según algunos, en actos anticipados de campaña. Falta mucho tiempo para el 2024 y paradójicamente poco tiempo para resolver los graves problemas que aquejan al país.

POR: EDUARDO MACÍAS GARRIDO

COLABORADOR

EDUARDOMACG@ICLOUD.COM / @EDUARDO84888581

SIGUE LEYENDO

Que alguien les avise

Morena contra Monrix

BR