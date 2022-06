Que alguien les avise a los dirigentes de PAN, PRI y PRD que su proyecto ya dio de sí. Que de seguir por el camino que van, no tienen la menor oportunidad en las elecciones de 2023 en el Estado de México y Coahuila, y mucho menos en 2024.

Una alianza en la que PRI y PRD posiblemente perderán el registro en varias de las entidades donde se llevaron a cabo elecciones, un líder tricolor envuelto en escándalos y un dirigente azul que no emociona ni le dice nada ni a sus propias bases.

Es urgente que estos partidos renueven su dirigencia de cara a las próximas elecciones, y se den cuenta que la alianza Va por México ya se agotó. En las pasadas elecciones obtuvieron malos resultados, un contundente 4 a 2, que es una auténtica goliza.

No se hagan bolas, de las 15 candidaturas unificadas en las que han competido, han sido derrotados en 13 ocasiones. Es una estrategia equivocada, pues insisten en proyectos que no han dado resultados, además de sumar partidos que aportan poco o nada. Pierden el tiempo insistiéndole a Movimiento Ciudadano (MC), y a su líder, Dante Delgado, que se una a la alianza. Eso no sucederá. El proyecto de MC es otro, es seguir creciendo y construir una fórmula ganadora rumbo a 2030.

Tanto Marko Cortés como Alejandro Moreno no hacen un análisis electoral, hoy sólo es una suma de membretes, donde el PRD va como el burro que tocó la flauta con el único ánimo de no perder su registro. Los grupos de poder dentro de esos partidos lo único que buscan es formar candidaturas de grupo, que les permita aferrarse a las prerrogativas anuales destinadas a los partidos políticos con cargo a nuestros impuestos.

La apuesta de MC es muy sencilla: seguir creciendo de manera sostenida, para que en los próximos años le pueda competir de manera independiente a Morena. Hoy sumarse a la alianza es perder lo poco o mucho que ha venido construyendo en cuatro años. Para muestra, un botón. MC obtuvo más votos que el PRI en Aguascalientes y en Quintana Roo duplicó su votación. Del PRD ya no caben comparaciones, seguramente perderá el registro dentro de muy poco tiempo, al no alcanzar 3 por ciento requerido por la ley electoral, y, en consecuencia, los 436 millones de pesos aprobados por el Instituto Nacional Electoral, de los más de cinco mil millones de destinados para el financiamiento de los partidos políticos. Al final será la gente la que decida quién gobernará este país en 2024, teniendo como antesala elecciones en uno de los últimos bastiones del PRI, el Estado de México. Si las cosas no cambian radicalmente, no habrá sorpresas, ganará Morena, y como dice el Presidente de la República, será por paliza.

Con estos partidos que no transmiten nada, dirigentes rancios que solamente construyen en el interior grupos de poder para sus allegados, sólo nos queda pedir que Morena elija un candidato a la altura de las circunstancias.

POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO

COLABORADOR

@EDUARDO84888581

CAR