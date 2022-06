El plan de Atlampa

Hace unos días el congreso de la capital aprobó el plan parcial de desarrollo urbano de Atlampa. Se trata de una muy buena noticia. Ya nos habíamos referido en este espacio del enorme potencial de esa colonia en varios sentidos, especialmente por su ubicación, la oferta de transporte y el tamaño de los predios ahora subutilizados. Un instrumento como el plan parcial es justo lo que se requiere para socializar los beneficios privados que se generan con los nuevos ordenamientos y para alcanzar objetivos de política pública. De hecho, el plan retoma tres elementos del anterior plan parcial que aprobó el congreso, el de Vallejo. Uno es la captura de plusvalías. Esto es, cuando se opta por incrementar los niveles, hasta 12, quien desarrolla tiene que realizar un pago que se deposita en un fideicomiso dedicado a financiar las obras de mejora de la infraestructura contempladas en el plan, como proyectos viales, peatonales, de ciclovías, de mejora del espacio público, de agua y drenaje, y de conservación del patrimonio. Por cierto, la mejora del espacio urbano de Atlampa tendrá, sin duda, repercusiones positivas para la seguridad de la zona y de la ciudad.

Otro es que, si se opta también por más niveles, el 20% de los proyectos tendrán que ser de vivienda incluyente. Eso me parece fundamental, ya que es importantísimo que la ciudad haga uso de un espacio tan accesible para incrementar la oferta de vivienda, de distintas características, pero también las que se puede financiar con créditos del Infonavit y el Fovissste. Por cierto, se contempla ofrecer alternativas dignas de vivienda a las personas que habitan los legendarios asentamientos humanos que persisten en torno a las vías del tren. El tercero es que las edificaciones dejen un porcentaje de espacio abierto al público como condición para participar de los incentivos que permiten la construcción de más niveles.

Incentivar una zona por medio de un plan parcial, en lugar de cambios menores de usos de suelo y ciertas calles o avenidas, es la manera adecuada de transformar de manera integral y asertiva un área completa de la ciudad. Lo que se pretende hacer en Atlampa no es lo mismo de lo que se busca en Vallejo. En Vallejo la idea es potenciar el uso industrial y otros como el comercial y de servicios corporativos, así como acercar la vivienda a los trabajadores, aprovechando la ubicación de Avenida Vallejo. En Atlampa la idea es detonar la producción de vivienda, de distintas características, pero también proyectos de servicios educativos, culturales y comerciales que contribuyan a mejorar el entorno. Es importante el acento que se pone en el plan en las eco técnicas especialmente las que tienen que ver con la colecta de agua y los pozos de absorción, así como a las acciones de conservación del patrimonio, como el edificio de la legendaria Fábrica La Maravilla, que alguna vez fue una cervecería. En ambos casos, existen dos puntos pendientes por concretar, fundamentales para la implementación. Se trata de las tarifas que se van a cobrar por la plusvalía generada por los niveles adicionales que se van a permitir y el instrumento financiero en el que se van a colocar dichos recursos. La posibilidad de lograr los objetivos de los planes depende en gran medida de esto. Seguramente se utilizarán recursos públicos y los que se deriven de las llamadas medidas de mitigación para financiar los proyectos del plan, pero eso será ineficiente, ese ha sido el problema de otras zonas en las que se ha detonado la inversión en vivienda y en otras actividades, pero sin mejoras integrales del entorno. Es fundamental que la captura de plusvalías se concrete y que los recursos no se vayan a una bolsa general, sino a un fideicomiso que financie los proyectos que marca el plan aprobado. Eso requiere una ruta de implementación que, de tener éxito, marcaría el camino para mejorar zonas enteras de la capital con beneficios compartidos con todos, no solamente con quienes pueden pagar costos de vivienda cara en la capital.

POR VIDAL LLERENAS

LLERENASVIDAL@HOTMAIL.COM

@VIDALLERENAS

